À travers le Hageland: Rasmus Tiller s’impose au sprint à Diest

Rasmus Tiller (Uno-X Pro Racing) a remporté À travers le Hageland (1.Pro) au terme des 177 kilomètres de course entre Aerschot et Diest samedi. Il a devancé Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert) et Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step)

À 45 kilomètres de l’arrivée, un groupe de huit coureurs s’isolait en tête avec Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Piet Allegaert (Cofidis), Dries Van Gestel (Total Direct Energie), Danny van Poppel et Boy van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Connor Swift (Arkéa-Samsic) et Rasmus Tiller (Uno-X Pro Racing).

Le groupe de tête, qui avait perdu Van Gestel à 4 kilomètres de l’arrivée, résistait au retour du peloton et les sept coureurs se disputaient la victoire finale. Au sprint, Rasmus Tiller se montrait le plus rapide devant Danny van Poppel et Yves Lampaert. Le Norvégien remporte la deuxième victoire de sa carrière et succède à Jonas Rickaert au palmarès.

Chez les dames, la Néerlandaise Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) a remporté la première édition de la course féminine devant sa coéquipière néerlandaise Christine Majerus, 2e à 36 secondes. Cette dernière a réglé le sprint pour la 2e place devant la Néerlandaise Lorena Wiebes et Lotte Kopecky. Jolien D’hoore complète le top 5