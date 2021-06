Ruben Dias élu Joueur de l’Année en Premier League

Le défenseur de Manchester City Ruben Dias a été élu Joueur de l’Année en Premier League, le championnat d’Angleterre de football. Le Portugais a été récompensé devant son équipier Kevin De Bruyne, également nominé. Pep Guardiola, l’entraîneur des Cityzens, a été élu Entraîneur de l’Année.

Dias, arrivé en septembre dernier en provenance de Benfica, a permis à City de remporter un 3e titre de champion d’Angleterre en quatre ans et la Coupe de la Ligue. En Ligue des Champions, les ‘Skyblues’ ont été battus 1-0 en finale contre Chelsea. L’international portugais avait déjà été élu Joueur de l’Année par la presse anglaise. Il est aussi nominé pour le titre de Joueur de l’Année remis par le syndicat des joueurs (PFA).

La saison dernière, Kevin De Bruyne avait été élu Joueur de l’Année en Premier League. Dias est le quatrième défenseur à remporter cette distinction après Nemanja Vidic, Vincent Kompany et Virgil van Dijk.

Les fans pouvaient voter sur le site d’EA Sports et les 20 capitaines ainsi qu’un jury d’experts pouvaient aussi voter. En plus de Dias et De Bruyne, Harry Kane (Tottenham), Bruno Fernandes (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Tomas Soucek (West Ham) et Jack Grealish (Aston Villa) étaient également nominés