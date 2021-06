Petite opération chirurgicale pour Kevin De Bruyne, «mais il sera présent à l’Euro», rassure Martinez

Le sélectionneur des Diables rouges a confirmé que Kevin De Bruyne serait présent à l’Euro 2021. Par contre, il ne jouera pas le match d’ouverture contre la Russie.

Kevin De Bruyne a subi une intervention chirurgicale ce samedi à l’orbite.

«Elle a duré 20 minutes, et tout s’est bien déroulé», a annoncé Roberto Martinez samedi au centre national du football. «Il va nous rejoindre ce lundi et il pourra même s’entraîner et jouer sans masque. Il sera de retour plus vite.»

«Nous avons décidé vendredi, après avoir vu les images, qu’une petite intervention était nécessaire. Il ne s’agit pas d’une opération complète de l’orbite mais davantage d’une mesure pour éviter les problèmes à long terme. Elle a duré 20 minutes et tout s’est très bien passé. Kevin va bien, il est content et dans un bon état d’esprit», a précisé l’entraîneur national.

«Kevin De Bruyne n’aura peut-être même pas besoin de jouer avec un masque. C’est vraiment une bonne nouvelle car cela va accélérer le processus, aider à son retour. D’un point de vue médical, nous allons continuer à évaluer sa situation jour après jour. Cette intervention ne change pas la date de son retour», a ajouté le Catalan. Pour rappel, le capitaine de Manchester City ne devrait pas jouer le premier match des Diables à l’Euro, contre la Russie le 12 juin.

Kevin De Bruyne, dont l’arrivée dans le groupe belge était déjà initialement prévue le lundi 7 juin après une semaine de repos supplémentaire, s’est blessé fin mai en finale de la Ligue des Champions. Le Belge, battu par Chelsea (1-0), a dû sortir à l’heure de jeu après un violent choc avec le défenseur allemand Antonio Rüdiger, provoquant des fractures du nez et de l’orbite de l’œil gauche.