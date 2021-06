Accident spectaculaire à l’aube: la sculpture du sanglier «Hubert» percutée

Il était un peu avant 5 h du matin, ce samedi, lorsqu’un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule tout près de l’église Saint-Pierre dans le Quartier latin à Bastogne.

La voiture a percuté de plein fouet la sculpture du sanglier se trouvant au rond-point et l’a couché par terre, comme l’indique notre photo. Un accident plus spectaculaire que dramatique pour le conducteur, qui n’était pas blessé. Les pompiers de Bastogne et la zone de police Centre-Ardenne sont intervenus sur les lieux.

La sculpture, en structure métallique et baptisée «Hubert», est due à l’artiste Laurent Toussaint et avait été inaugurée en juillet 2020. Le sculpteur, très talentueux et habitant Ruette en Gaume, est décédé fin de l’année 2020.