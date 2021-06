Voici qui a gagné «Koh-Lanta, les armes secrètes»

La 22e saison du jeu d’aventures de TF1 a livré son verdict ce vendredi soir.

«Koh-Lanta, les armes secrètes», c’est fini. Et pour la 3e année consécutive, le gagnant est une gagnante. Après la Belge Maud en 2019, Alexandra en 2020, c’est Maxine qui remporte cette édition 2021, la 22e saison si on ne compte pas les éditions spéciales.

La jeune sportive de 25 ans, ex-gymnaste et championne de France de plongeon, a fait un carton plein lors de cette finale. Elle a d’abord gagné l’épreuve des poteaux en restant 2h08 en équilibre. Jonathan a été le premier à chuter, au bout de 2 heures, après avoir vu la surface du poteau réduite à un carré de 10 cm sur 10. Rouge comme Maxine, il n’a toutefois pas été retenu par la candidate originaire du Val-de-Marne. Celle-ci lui a préféré l’ex-jaune Lucie pour trois raisons: «parce que c’est mon coup de cœur de l’aventure, parce que j’avais dit que je privilégierai le 2e qui tomberait et parce que je pense que j’aurai plus de chances face à elle lors du jury final», a-t-elle avoué à chaud face à Denis Brogniart.

Et de fait, Lucie n’a obtenu que 4 voix (celles des ex-rouges Magali, Frédéric, Hervé ainsi que celle de Shanice) contre 9 pour Maxine, qui remporte du coup, au terme d’un long dépouillement, les 100.000 euros promis au vainqueur.

Pour rappel, Koh-Lanta reviendra à la rentrée prochaine avec un «all stars», regroupant 20 candidats emblématiques, afin de célébrer les 20 ans de l’émission produite par ALP.