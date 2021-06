Nivelles: le SPW appelé en renfort chaussée de Hal

Dès la fin de l’orage, vendredi après-midi, les services communaux ont été mobilisés pour nettoyer les avaloirs, les trottoirs et la voirie des rues Henri Pauwels et des Combattants.

Tout était envahi par la boue, la terre venant en bonne partie d’un champ de pommes de terre situé sur les hauteurs de la ville, chaussée de Hal, face au quartier du Petit Baulers.

«Là où on joue de malchance, c’est parce que pour l’agriculture, l’hiver vient à peine de se terminer: la saison a pris du retard et ce qui a été semé n’a pas encore poussé. L’eau de pluie ravine donc sur la terre nue, c’est la période la plus critique, confirme l’échevin de l’Agriculture et de la Lutte contre les inondations, Pascal Rigot. Je suis allé voir le champ en question, c’est impressionnant. On se doit de prendre des mesures préventives mais face à la nature qui se déchaîne, il faut aussi être conscient de ses limites…»

Jeudi, après que l’allée du Jacquemart ait été elle aussi envahie par la boue suite à de grosses pluies et le ruissellement des eaux depuis un champ de maïs, des ballots de paille avaient été placés pour former un rempart. Et vendredi après-midi, il n’y a plus eu de soucis majeurs. Quant à savoir c’est grâce à cette barrière placée par l’agriculteur ou parce que la zone a été moins arrosée que l’autre côté de la ville…

Présent sur le terrain aux côtés de l’échevin des Travaux, le bourgmestre, Pierre Huart, a fait appel en urgence au Service public de Wallonie SPW. À la chaussée de Hal, la terre venant des champs a complètement saturé les talus. Un camion et une pelleteuse ont travaillé pour les recreuser mais vu les nouvelles précipitations annoncées, il fallait du renfort. Peu avant 19 h, le maïeur a d’ailleurs déclenché le plan d’urgence communal.