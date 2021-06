Tournoi de basket 3x3: la Belgique à 2 victoires d’une qualification olympique

La Belgique s’est qualifiée directement pour les demi-finales du tournoi qualificatif olympique de basketball 3x3 à Debrecen en Hongrie.

L’équipe belge, composée de Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Marien et Rafael Bogaerts, a remporté son premier match face à l’Ukraine (19-14) avant de s’assurer la première place de son groupe en battant la Slovénie (20-18).

«Nous avons fait un bon deuxième match et cela nous met dans de bonnes conditions pour dimanche», a réagi Nick Celis au micro de l’organisation. «Nous sommes dans un bon rythme depuis quelques semaines et j’espère que nous allons continuer sur notre lancée et que nous serons prêts pour dimanche. Nous sommes à deux matches de notre grand objectif.»

Les six nations participantes ont été versées dans deux groupes de trois. Les deuxième et troisième des deux groupes joueront un quart de finale dimanche à 16h00. Les demi-finales auront lieu dimanche à 18h15 et la finale à 20h00.

Le vainqueur du tournoi décrochera le dernier ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo.