Rallye de Sardaigne: Ott Tänak reste en tête après la première journée, Neuville 5e

Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) a assuré sa place en tête du rallye de Sardaigne, cinquième manche du championnat du monde WRC, après la première journée vendredi.

Quatrième après la première boucle vendredi matin, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a lui glissé à la cinquième place après une crevaison dans la septième spéciale.

Auteur respectivement du troisième et quatrième temps dans la cinquième et la sixième spéciale, Neuville a perdu du terrain dans la septième et avant-dernier spéciale de la journée avec le neuvième temps à cause d’une crevaison. Dans la huitième et dernière spéciale, Neuville a signé le même temps que son équipier l’Espagnol Dani Sordo, auteur du scratch. Un chrono insuffisant pour remonter à la quatrième place.

«C’était une journée compliquée. Je n’étais pas dans le rythme dans les deux premières spéciales et puis j’ai connu quelques problèmes tout au long de la journée, notamment avec deux crevaisons sans conséquence et j’ai calé dans la dernière», a réagi Neuville.

Leader après la première boucle, Ott Tänak a assuré sa place en tête et compte désormais 19.4 secondes d’avance sur Sordo et 36.2 secondes sur le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville pointe lui à 1:03.2, juste derrière Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), 4e à 1:02.0.

Huit autres spéciales seront au programme samedi. Le rallye de Sardaigne se clôture dimanche.