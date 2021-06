Alexander De Croo: «Nous pourrons profiter de l’été après cette période difficile»

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi dès 14h00. À cette occasion, le Premier Ministre Alexander De Croo s’est exprimé sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique et a tiré un bilan des dernières semaines.

Alexander De Croo a exprimé la volonté des autorités de récompenser l’effort collectif des derniers mois. «Lors de ce comité de concertation, nous avons regardé l’avenir. Un avenir estival. Nous avons déjà pu le goûter ces derniers jours avec des températures plus chaudes. Nous pouvons à présent regarder cet avenir avec moins d’inquiétude car nous avons tous un comportement sécurisé. La campagne de vaccination a bien avancé. C’est un effort collectif qui a eu lieu, au niveau des soins, des bénévoles dans les centres de vaccinations et grâce aux personnes qui se sont fait vacciner.»

«Nous avons réussi à vaincre une situation difficile et à l’inverser pour en faire des perspectives positives pour cet été.»

Le Premier ministre rappelle que les chiffres confirment une très forte baisse du nombre de personnes qui se trouvent dans les soins intensifs. Les chiffres les plus récents montrent qu’il y a 341 personnes en soins intensifs. Il y a aussi 4,8 millions de Belges, soit 53% de la population adulte qui a déjà reçu minimum une première dose du vaccin. Le Comité de concertation confirme l’objectif de vacciner un pourcentage maximum de la population. En attendant, la prudence reste de mise. Après l’administration de la dose, il faut compter un délai allant jusqu’à trois semaines pour que le vaccin offre une protection adéquate. Pendant cette période, on peut être infecté, tomber gravement malade et contaminer d’autres personnes. Le respect des règles de conduite, comme le port du masque et la distance de 1,5 mètre, reste donc recommandé.