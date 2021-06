Le Comité de concertation recommande «10 conseils pour un été serein»

À l’occasion de la conférence de presse du Comité de concertation de ce vendredi 4 juin, Alexander De Croo a présenté dix conseils pour éviter la contamination cet été.

Le comité de concertation a mis en avant vendredi dix trucs et astuces pour permettre à la population de profiter pleinement de cet été. Ils feront l’objet d’une élaboration plus approfondie par le commissariat du gouvernement à la lutte contre le coronavirus et d’une campagne de communication.

«Cet été ne sera pas encore comme un été normal mais si nous suivons ces règles de base, nous pouvons vraiment envisager un merveilleux été, un été qui sera plus léger», a expliqué le Premier ministre, Alexander De Croo.

Ces dix recommandations sont déjà bien connues.