Comme un peu partout dans le pays, la Wallonie picarde n’a pas échappé aux orages en cette fin d’après-midi de vendredi.

Des routes inondées ont été annoncées un peu partout en Wapi suite aux orages de ce vendredi. On en a vu notamment à Calonne (notre photo), sur l’A8, à hauteur de Kain et de Mourcourt, à Warchin, à Froidmont du côté des antennes, à Ere, à Templeuve et on en passe….

On déplore aussi quelques accrochages mais sans trop de gravité, semble-t-il.