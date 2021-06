Roland Garros: Daniil Medvedev rejoint les huitièmes de finale

Daniil Medvedev (ATP 2) s’est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Le Russe a battu l’Américain Reilly Opelka (ATP 35), 32e tête de série, sur le court Suzanne-Lenglen, au terme d’1 heure et 38 minutes de jeu, et sur le score de 6-4, 6-2 et 6-4.

Pour obtenir un ticket pour les quarts de finale, Medvedev devra désormais se défaire, soit de l’Américain Marcos Giron (ATP 84), soit de la 22e tête de série du tournoi, le Chilien Cristian Garin (ATP 23).

Medvedev, 25 ans, est la deuxième tête de série à Paris. Lors de ses quatre précédentes participations sur la terre battue française, il s’est toujours incliné au premier tour. Plus tôt cette année, le Russe a perdu la finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic.