Le vaccin de Pfizer autorisé pour les 12-15 ans en Suisse

Comme pour les personnes de plus de 16 ans, il faut administrer deux doses du sérum. Tobias Hase/dpa

Le produit a affiché une efficacité de près de 100% pour cette tranche d’âge.

L’institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a élargi vendredi aux adolescents de 12 à 15 ans l’autorisation pour le vaccin de Pfizer/BioNTech destiné à prévenir le Covid-19.

L’institut chargé de surveiller le marché des produits thérapeutiques en Suisse précise avoir examiné cette demande d’extension, déposée le 7 mai dernier par Pfizer, dans le cadre d’une procédure évolutive rapide.

Les adolescents qui ont participé l’essai clinique ont reçu la même dose que les adultes. La réaction immunitaire qu’ils ont développée était comparable à celle des participants plus âgés à l’essai, qui avaient entre 16 et 25 ans. Comme pour les personnes de plus de 16 ans, il faut administrer deux doses du sérum.

Quant aux effets secondaires observés chez les adolescents, ils correspondaient eux aussi à ceux déclarés lors des essais cliniques pour les 16-25 ans et les adultes. Les plus fréquents étaient des douleurs à l’endroit de l’injection, une fatigue générale, des maux de tête, des frissons, des courbatures, de la fièvre et des douleurs articulaires.

Ces effets indésirables, qui peuvent être plus marqués après l’administration de la seconde dose, disparaissaient en règle générale un à trois jours plus tard.