Le premier temple du rugby belge sera-t-il louviérois? «On fait l’appel du pied»

Dany Roosens, président du RC Soignies, a des ambitions internationales pour le rugby belge. Elles s’appuient sur le futur stade mixte foot et rugby que la RAAL veut construire.

Dany Roosens, lorsque la RAAL a présenté son projet de nouveau stade, l’implication du RC Soignies a pu surprendre. Comment cette idée de stade commun combinant foot et rugby a-t-elle émergé?

Tout démarre des investissements que nous réalisons à Soignies dans le cadre du projet Wallonie Ambition Or, qui vise à avoir un centre qui se prête à merveille à l’encadrement de la pratique du rugby tant pour les jeunes que pour les seniors.

Cette extension vise à accroitre le nombre de pratiquants, la qualité du jeu et l’attractivité des matchs. Et donc d’attirer plus de spectateurs, de partenaires et sponsors. Mais dans nos installations, le terrain serait trop petit que pour y mettre des tribunes. Depuis 2-3 ans, j’ai des échanges avec Salvatore Curaba (président de la RAAL) et nous nous sommes rendu compte du potentiel qu’il y aurait à utiliser ce nouveau stade pour nos deux sports.

Fiche d’identité Créé en 1974, le Rugby Club de Soignies s’est installé depuis une dizaine d’années au top du rugby belge, jouant régulièrement les play-off du championnat de D1. Son palmarès renseigne deux coupes de Belgique, une Supercoupe et une Benecup, compétition réunissant les meilleurs clubs belges et néerlandais. Soignies a atteint à trois reprises la finale du championnat de Belgique, mais sans l’emporter jusqu’à présent.

Quelle est votre implication concrète?

Nous n’investissons pas, c’est la RAAL qui le fait et sera propriétaire. Soignies louera le stade pour un certain nombre de rencontres, ce qui permettra à la RAAL d’avoir des rentrées et de rentabiliser son stade. Mais nous n’y jouerons pas nos matchs de championnat. Nous l’occuperons pour les grosses rencontres, derbys, play off, finales de coupe, et principalement les matchs européens.

On fait l’appel du pied pour que la Fédération belge de rugby vienne avec ses équipes nationales utiliser ce stade, qui sera unique.

Comment atteindre l’Europe? Soignies a une compétition internationale à son palmarès: la Benecup. RC Soignies Actuellement, les compétitions européennes de rugby, hors tournois impliquant les sélections nationales, sont réservées aux 6 nations professionnelles, soit la France, l’Angleterre, l’Irlande, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Italie. Dès lors, comment un club comme Soignies, issu d’un pays ou le rugby est 100% amateur, peut-il sortir de ses frontières? «Il y a deux tableaux. Le RC Soignies peut évoluer en termes de club seul et s’ouvrir vers des compétitions européennes privées, pouvant être organisées avec des clubs étrangers avec qui Soignies a des partenariats.» «L’autre, c’est une compétition proposée par Rugby Europe et qui serait composée de franchises provenant des pays du 6 Nations B. Un partenariat entre la Fédération et les clubs belges permettrait de rendre disponibles des joueurs afin de former une équipe de joueurs évoluant en Belgique et de jouer cette compétition. Soignies a clairement indiqué son soutien au projet.» L’ambition de ce projet est d’offrir un cadre compétitif afin de garder les talents belges dans le championnat domestique et juguler ainsi leur exode dans les divisions françaises. De quoi augmenter le niveau des compétitions domestiques, rendre les joueurs plus disponibles pour la sélection belge et augmenter l’attractivité générale du sport auprès du public, des sponsors…

Justement, il y a un fameux déficit en matière de stades de rugby en Belgique…

Il n’y en a pas. Et pour les rencontres internationales, c’est toujours compliqué car il faut demander des dérogations et faire des aménagements de mise aux normes, qui coutent à chaque fois. La Fédération travaille à retrouver un vrai stade de rugby à Bruxelles, mais c’est un horizon à long terme, pas à court terme comme on va l’amener à La Louvière. Rugby Vlaanderen aimerait aussi recevoir des équipes nationales et, à terme, je pense qu’il devrait y avoir trois temples du rugby en Belgique, réparti dans les 3 régions. Et on connait déjà le wallon!

À l’horizon 2023, la candidature de La Louvière est proposée à Belgium Rugby. Rien n’est décidé, mais le bon sens nous pousse à penser que dès que le stade sera là, l’équipe nationale sera présente.

2023, c’est aussi l’année de la coupe du monde en France…

Oui, c’est tout un travail à mener pour avoir des équipes en préparation ou en sortie de coupe du monde qui viendraient jouer des matchs évènements à La Louvière. On est dans une fenêtre de temps idéale puisque derrière, on sera vite aux JO 2024, à Paris, et où le rugby à 7 est une compétition olympique. On veut montrer de quelle manière on peut accueillir notre équipe, mais aussi des étrangères en préparation.

La Belgique reléguée: «Ce fut la douche froide» La Belgique KO après sa défaite inattendue face aux Pays-Bas. Photo News Si Dany Roosens nourrit de grandes ambitions pour le rugby belge, ce dernier a connu une désillusion samedi dernier. La Belgique disputait un match très important face aux Pays-Bas, dont l’issue déterminait son maintien au tournoi des 6 Nations B, soit le plus haut niveau du rugby semi-amateur européen. Y évoluent la Géorgie, la Russie, l’Espagne, le Portugal et la Roumanie… des nations qui ont toutes déjà participé à la Coupe du monde. Face à elles, la Belgique a fait bonne figure, enregistrant notamment une victoire historique face à la Russie. Mais la pandémie a tout bouleversé. Fin 2020, la Belgique perdait un match crucial sur tapis vert à cause de l’interdiction de voyager et finissait dernière. Elle se voyait contrainte de jouer un match de barrage face aux Pays-Bas, candidat à la montée. Privés de matchs officiels depuis mars 2020, les Belges ont été battus 21-23 par des Néerlandais qui prendront leur place pour les deux prochaines saisons. «Le manque de compétition a cruellement pesé sur l’équipe belge, analyse Dany Roosens. La qualité y était, qu’elle soit individuelle ou de groupe, mais le manque de jeu a amené à un différentiel entre les Hollandais et les Belges. Ce match nous a rendus très tristes, c’était une douche froide. On ne s’attendait pas à perdre cette rencontre.» Mais la volonté est de retrouver très vite le niveau du 6 Nations B. Pas de quoi donc freiner les ambitions rugbystiques du président sonégien. «J’ai une vision qui n’est pas le très court terme. Cette échéance d’aout 2023, quand on pourrait disposer de ce nouveau temple du rugby à La Louvière, permettra d’être en phase avec une équipe qui va retrouver une motivation maximale pour revenir en 6 nations B.»