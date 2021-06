VIDÉO | Des capsules décalées sur le tram liégeois, avec 7 personnalités

Ce vendredi, la première capsule d’un feuilleton hebdomadaire décalé sur le tram liégeois a été dévoilée. Les six vidéos rassemblent pas moins de sept personnalités liégeoises connues et chères au cœur des Liégeois: Sarah Grosjean, Manon Lepomme, Elodie de Selys, Cathy Immelen, Inno JP, Jean-Jacques Rausin et Olivier Fraipont. Ce premier épisode répond à la question qui revient souvent: le tram, c’est pour quand?

«Une série de questions et thématiques reviennent souvent sur les réseaux sociaux et nous avons fait le pari d’y répondre de manière ludique, pédagogique et innovante», indiquent la Ville de Liège et ses partenaires par voie de communiqué.