«Soulagés de pouvoir rouvrir les cinémas»: voici comment les exploitants s’y préparent à Liège et à Namur

Laurence Hottart, la présidente du conseil d’administration du centre culturel Les Grignoux (cinémas Le Parc, Churchill et Sauvenière) à Liège et responsable du cinéma Caméo à Namur, a hâte de retrouver les spectateurs dans les différentes salles. © Jacques Duchateau

Les salles de cinéma rouvriront mercredi prochain. Après sept mois de fermeture due au Covid-19, les cinémas des Grignoux, à Liège, mettront à l’affiche de nombreux films. En respectant un protocole sanitaire strict.

«Nous sommes bien plus que soulagés que de pouvoir enfin rouvrir nos salles de cinéma fermées depuis le 29 octobre dernier.» La vie d’après le Covid n’est pas pour tout de suite, mais Laurence Hottart, la présidente du conseil d’administration du centre culturel Les Grignoux (cinémas Le Parc, Churchill et Sauvenière) à Liège et responsable du cinéma Caméo à Namur, a hâte de retrouver un peu celle d’avant, avec la réouverture mercredi prochain des cinémas.

À Liège comme à Namur, des séances seront proposées dès 9h, avec petits-déjeuners offerts aux spectateurs. «En terme de protocole sanitaire à respecter, on a reçu celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lequel est très semblable à celui qu’on avait eu en juillet de l’année dernière après une première réouverture», précise Laurence Hottard.

Les gestes barrières, le port du masque ou le respect d’une distance de 1,5 mètre entre chaque bulle de spectateurs restent de mise. Avec un quota de jauge imposé, limité à 200 personnes maximum. Le masque doit bien évidemment toujours être porté tant par le personnel que pour les spectateurs, y compris en salle. «Toutes les salles sont ventilées avec de l’air frais, en respectant la norme imposée.»

On désinfecte tous les points de contact, en faisant le trajet du client.

Si le personnel se réjouit de retravailler, il devra redoubler de prudence. Avec un important travail d’accompagnement du public pour respecter les normes sanitaires. «Un chargé d’accueil devra effectuer le trajet des spectateurs en passant partout où ils sont censés mettre leurs mains pour tout désinfecter.»

Tant à Liège qu’à Namur, on espère que les salles se rempliront à nouveau très vite. Comme ce fut le cas lors de la réouverture en France, où «les exploitants ont enregistré des chiffres de fréquentation astronomiques», selon Laurence Hottard. «On a ressenti pendant cette crise une certaine solidarité de nos spectateurs. On espère donc que nos fidèles seront au rendez-vous, d’autant qu’il y a une multitude de films à découvrir.» Comme Drunk, sorti lors de la fermeture et «qu’on a décidé de reprogrammer, mais aussi de multiples nouveautés».

«On a entre 430 et 450 films en attente, tous pays confondus. Sont ainsi prévus prochainement: Nomadland (de Chloé Zhao) qui sort mercredi, ou encore The Father, avec Anthony Hopkins, qui sort le 16 juin prochain. Et puis, il y plein de bonnes choses qui arrivent notamment dans le cinéma français comme Villa Caprice. Citons encore Cruella, de Disney, sans oublier OSS 117 en été. Il y en aura donc pour tous les goûts.»

L’heure est donc au soulagement pour les exploitants de salles. «Lors de ces sept mois de fermeture, on a gardé toutes les aides au fonctionnement, du côté de la Fédération, mais aussi du côté des autorités communales. Mais cela ne concerne pas les aides à l’emploi. Une grosse majorité des travailleurs sont passés sur le chômage corona, même si certains, au niveau administratif, ont continué à travailler mais très peu.»

Comme l’an dernier, la Fédération relancera une opération de promotion mercredi. «Elle proposera à la vente au prix d’un euro quelque 17.500 tickets achetés au prix plein de 8 euros.» Une opération qui n’est pas valable pour tous types de films. «De la sorte, la Fédération soutient les exploitants de salle et les distributeurs de films.»