PHOTOS | Plusieurs associations manifestent à Bruxelles pour plus de justice fiscale

Une action conjointe de plusieurs associations a eu lieu vendredi devant la tour des finances de Bruxelles à 11h00. Une cinquantaine de personnes étaient présentes pour réclamer une plus grande justice fiscale permettant de financer la sortie de la crise, la transition écologique et la santé publique.

C’est devant une balance géante à laquelle étaient accrochés des centaines de messages revendicatifs que les représentants du Réseau Justice Fiscale, de son équivalent néerlandophone Financieel Actie Netwerk, ainsi que de la Coalition Corona, qui regroupe, entre autres, des syndicats, des mutuelles et des ONG environnementales, ont pris la parole pour exposer leurs revendications.

«Nous demandons avant tout un impôt plus progressif dont les bas revenus seraient exonérés», détaille Nadia Cornejo responsable CNCD 11.11.11. «Il faut aussi adopter un taux minimum d’imposition sur les sociétés multinationales de 25% à l’échelle mondiale, instaurer une taxe européenne de 0,1% sur les transactions financières et imposer une contribution sur les grands patrimoines»

Cette action n’est en fait que le point d’orgue d’une semaine de mobilisation qui s’est étendue du 31 mai au 4 juin. «Nous avons distribué environ 10.000 masques floqués avec le message ‘Le vrai remède? La solidarité’ et plusieurs webinaires ont eu lieu», explique Nadia Cornejo. «Une action similaire a celle d’aujourd’hui s’est également tenue a Gand en début de semaine.»

La date de cette mobilisation n’a pas été choisie au hasard. Des discussions sont actuellement menées au niveau de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et le G7 doit se réunir vendredi et samedi pour discuter d’un nouveau système de taxation des multinationales.

La police ayant limité le rassemblement à maximum cinquante personnes, les citoyens désirant soutenir la mobilisation étaient invités à venir au compte goutte jusque 14h00 pour se prendre en photo devant la balance géante et la poster sur les réseaux sociaux.