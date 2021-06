Des écrans géants à Flobecq et Lessines dès le premier match des Diables rouges

Pour les amateurs de football et tous ceux désireux de retrouver un peu de convivialité oubliée, il y aura trois écrans géants à Flobecq et un à Lessines à l’occasion de la Coupe du monde.

De nombreuses communes ont renoncé à installer des écrans géants pour les matchs des Diables rouges avant le 1er juillet en raison des mesures sanitaires en vigueur. Ce n’est pas le cas de Flobecq et Lessines où les autorités veulent offrir à leurs concitoyens un moment de convivialité bien mérité après plus d’un an d’abstinence.

Multiplier les sites pour limiter la jauge

À Flobecq, ce ne sont pas moins de trois écrans qui seront installés. Un par la commune et deux sur initiatives privées.

«Dès ce week-end, nous lancerons la préparation du site et l’installation d’un très grand écran géant haute résolution», se réjouit Philippe Mettens. «Le projet est porté par le centre sportif et financé par la Ville. Nous pouvons aussi compter sur une étroite collaboration avec la société flobecquoise SFK.»

L’écran sera installé à l’arrière du centre sportif Jacky Leroy à la Crête. «La buvette s’élargit sur un vaste jardin et le terrain est parfaitement adapté aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.»

Les places étant limitées à 400, un système de réservation en ligne sera lancé dès demain, samedi. «L’événement est gratuit, mais afin de valider sa participation, un paiement sera demandé. Ce montant sera rétrocédé en tickets boissons le jour du match. C’est donc payant, mais gratuit! Nous espérons qu’avec ce système, les personnes qui ont bloqué une place viennent réellement.»

Par ailleurs, deux autres écrans seront installés à La Houppe. «Un au Chalet Radar et un à la Capelette. Il n’est pas non plus exclu que d’autres cafetiers retransmettent aussi les matchs dans des jauges plus restreintes.»

Prendre le dessus sur le virus

À Lessines aussi la vie reprendra le dessus à l’occasion de la Coupe du monde. Un écran géant sera ainsi installé au complexe sportif Claudy Criquielion.

«Une réunion est prévue lundi matin pour établir tout le protocole de sécurité une fois que nous aurons les dernières informations du Codeco», souligne Pascal De Handschutter qui préfère rester prudent.

«Nous savons d’ores et déjà que nous pourrons respecter les mesures en vigueur actuellement: une jauge de 400 personnes, assises par tables de quatre.»

Le bourgmestre est ravi que cette initiative puisse voir le jour. «Le football est fédérateur, mais il faut aussi que le citoyen respire.»