L’actrice Lucie Lucas (Clem) nue pour défendre l’agriculture bio

Lucie Lucas, comédienne de la série «Clem», s’est totalement dénudée pour dénoncer la réforme de la PAC (Politique agricole commune).

«Les agriculteurs qui ont choisi un modèle sans pesticide ni engrais de synthèse vont perdre en moyenne 132€ par hectare et par an, c’est-à-dire en moyenne 66% de leurs aides! De quoi mettre le bio complètement à poil…», dénonce l’actrice sur son compte Instagram, en accompagnement de sa photo dénudée.

Une action destinée à faire réagir sur le sort de l’agriculture biologique, accompagné du mot-clé (hashtag) #LaBioAPoil.

«Nos impôts devraient servir à soutenir et financer la transition de nos territoires vers l’autonomie et la résilience dans la fraternité! Pas à aggraver les injustices, la propagation de la pollution et la destruction de la biodiversité. C’est une honte!», poursuit encore Lucie Lucas dans son message.

Son message choc fait suite au rassemblement observé mercredi, à Paris, où près de 300 personnes, plus ou moins dévêtues, ont dénoncé les arbitrages ministériels sur les subventions aux agriculteurs, jugées insuffisamment tournées vers le maintien de la production en bio.

Le ministre français de l’Agriculture, Julien Denormandie, tend à «rhabiller confortablement une certaine agriculture quitte à en déshabiller une autre», a dénoncé le nouveau président de la Fédération nationale d’agriculture biologique (Fnab) Philippe Camburet, à l’origine de la manifestation parisienne.

Le 21 mai, M. Denormandie a présenté ses arbitrages sur la répartition de l’enveloppe française de la future Politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-27, faisant bondir la Fnab et la quarantaine d’autres organisations paysannes et écologistes réunies dans le collectif Pour une autre PAC.

Ces arbitrages entérinaient en effet la disparition d’aides spécifiques à l’agriculture bio pour les agriculteurs déjà convertis à ce mode de production, une mesure entamée en 2017. En revanche, les subventions à la conversion vers le bio sont relevées à 340 millions d’euros par an.

Depuis fleurissent sur Twitter les photos d’agriculteurs et d’agricultrices dans le plus simple appareil, préservant simplement leur intimité par des pancartes ou un peu de paille.

Les agri #bio mobilisé-es en #GrandEst continuent de tomber la chemise... et le pantalon pour faire part de leur désarroi et de leur colère sur la baisse des aides dans la prochaine #PAC ! #labioapoil #LaBioPourTous

Rdv à Paris #manif2juin place des Invalides !

cc @fnab_bio pic.twitter.com/AElDWl82yC — bioGrandEst (@bioGrandEst) May 31, 2021

Tous à poil, c est agréable sur l herbe (on commence à aimer ça), moins dans le compte en banque... #LaBioPourTous #labioapoil pic.twitter.com/JuF007aLtE — FNAB (@fnab_bio) June 2, 2021

@CombatMonsanto_ soutient la mobilisation des paysan-nes #bio, grands perdants des arbitrages de @J_Denormandie sur la prochaine #PAC qui va encore subventionner l'agriculture industrielle polluante au détriment d'une agriculture écologique et sociale !#LaBioAPoil #LaBioPourTous pic.twitter.com/64szSADZ4K — Combat Monsanto (@CombatMonsanto_) May 31, 2021

Le ministère évoque du «corporatisme»

L’initiative est peu appréciée au ministère de l’Agriculture, où on affirme que «le soutien à l’agriculture biologique augmente» au contraire, via les aides à la conversion.

«Les aides doivent être là pour aider à la transformation, pas maintenir des privilèges», assène-t-on encore, évoquant du «corporatisme».

Le ministère fait valoir que les agriculteurs bio n’ont pas forcément besoin d’être davantage soutenus que les autres, leur production étant achetée plus cher.

«On est peut-être mieux payé mais on a beaucoup moins de rendements», souligne Guy Gérard, qui cultive des céréales et élève des vaches à viande en Moselle.

Ce qui hérisse particulièrement la filière dans la future PAC, c’est d’être éligible au même niveau de subvention que les producteurs certifiés Haute valeur environnementale (HVE), une norme française associée par ses détracteurs à un label de «greenwashing» car elle n’interdit pas l’utilisation de pesticides et engrais de synthèse.

-66%? «Absolument faux»

La Fnab a estimé que les producteurs bio perdraient «en moyenne 66% d’aides environnementales» dans la future PAC.

«Absolument faux», rétorque-t-on au ministère, en parlant de «désinformation».

Interrogés par l’AFP, certains agriculteurs bio ont indiqué qu’ils ne perdaient «personnellement pas grand-chose» dans la future PAC.

La Fédération maintient son estimation, disant mener une «bataille de fond» sur la nécessité d’un soutien pérenne à l’agriculture bio, plutôt qu’une «bataille de chiffres» avec le ministère.