Yves Planchard succède à Marielle Rémy à la présidence du CA de Vivalia

Après la démission de Marielle Remy, le CA de Vivalia devait trouver un nouveau président. Il s'agira d'Yves Planchard.

Dans un communiqué, le cdH et le PS de la Province du Luxembourg indiquent "avoir pris acte avec regrets de la démission de Marielle Remy de la Présidence du Conseil d’Administration de Vivalia. Les deux partis de la majorité provinciale remercient chaleureusement Madame Remy de son engagement quotidien à fortiori dans une période extrêmement difficile. Les difficultés colossales liées à la crise Covid et à sa durée, les enjeux essentiels de la concrétisation du Plan Vivalia 2025 au service de toute la population et l’urgence de répondre aux besoins exprimés dans tous nos sites hospitaliers pendant la période transitoire justifient que le pilotage politique de l’Intercommunale soit de nouveau complétement opérationnel sans délai."

Les deux partis de la majorité provinciale se sont accordés pour proposer la désignation d’un nouveau Président. Il s’agit d’Yves Planchard, premier échevin de Florenville et ancien Vice-Président de Vivalia. Ce dernier pourra s’appuyer sur son expérience en matière de santé pour assurer la continuité du travail réalisé jusqu’à présent sous l’ancienne présidence.

Philippe Bontemps, bourgmestre de Durbuy et conseiller provincial cdH, actuellement administrateur à Vivalia, sera proposé comme Vice-Président. Sera également proposée comme membre du bureau exécutif Coralie Bonnet, échevine de Bastogne et conseillère provinciale cdH, administratrice à Vivalia depuis 2019.

"Dans un esprit de sérénité et de stabilité, ils pourront poursuivre rapidement, avec l’appui du Conseil d’administration, les travaux entamés pour une nouvelle gouvernance et assurer des soins de qualité pour l’ensemble des citoyens de la Province de Luxembourg. Le PS et le cdH souhaitent remercier Roland Déom de toute l’énergie déployée comme Vice-Président et se réjouissent de le conserver au Conseil d’Administration dans un rôle moteur. cdH et PS rappellent combien les soins de santé sont une priorité de l’action publique, particulièrement en Province du Luxembourg où ce sont les Communes et la Province qui ensemble organisent et financent nos soins hospitaliers. Ils entendent continuer de collaborer activement avec toutes les forces démocratiques de la Province et des partenaires namurois et avec tous les acteurs de la santé à résoudre les problèmes concrets auxquels sont confrontés celles et ceux qui travaillent dans toutes les implantations de Vivalia et à réussir le Plan Vivalia 2025 auquel la Wallonie apporte son soutien et son financement. "