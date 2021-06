Belgique - Grèce : Dendoncker-Praet, pas une première

Roberto Martinez a réservé l’une ou l’autre surprise dans son équipe de départ pour le match contre la Grèce (ce soir, 20h45), et il faut peut-être y voir une manière de préparer les supposés remplaçants quand ils seront amenés à jouer un rôle pendant l’Euro.

Si la défense est celle attendue en raison des absences de Vertonghen et Vermaelen, avec le trio Alderweireld, Boyata et Denayer, le milieu était moins attendu, mais pas pour autant inédit. Le duo Praet-Dendoncker avait été aligné contre la Suisse, lors du match amical de novembre 2020. Dendoncker aura un rôle important à jouer en l’absence de Witsel, sa prestation sera à suivre avec attention.

Sur les flancs, Meunier et Thorgan Hazard ont eu la préférence. Ce n’est pas une surprise, fondamentalement, mais la présence de Castagne, sur le côté droit, pouvait être attendue. Le joueur de Leicester sera sans doute aligné contre la Croatie, dimanche, et le défenseur du Borussia Dortmund pourra, lui, retrouver un peu de rythme. Il sera également intéressant de voir le comportement défensif de Hazard, et son entente avec Denayer.

Derrière Lukaku, capitaine d’un soir et logiquement titularisé en pointe de l’attaque, Carrasco et Doku seront des soutiens utiles. Le Madrilène, installé dans une position où il peut être le plus dangereux, est le premier recours si Eden Hazard n’est pas en mesure de débuter un match, pendant le tournoi. Sa titularisation est peut-être aussi à lire à travers ce prisme. Pour Doku, titularisé pour la cinquième fois en sept matches, il va finir par y prendre goût. En plus des absents attendus (Vermaelen, Vertonghen, Witsel, E. Hazard et Courtois, en plus de De Bruyne), Vanheusden n’est pas renseigné sur la feuille de match.