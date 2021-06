Benjamin Chiêm remporte la finale belge du concours «Ma thèse en 180 secondes»

Benjamin Chiêm (UCLouvain) a remporté jeudi soir la septième finale belge du concours interuniversitaire «Ma thèse en 180 secondes» (MT180), qui se tenait à l’Université de Liège (ULiège) et était retransmise en direct sur le site www.sciences.be en raison des conditions sanitaires.

En tant que gagnant, Benjamin Chiêm représentera la Belgique à la finale internationale francophone, qui se tiendra à Paris le 30 septembre prochain.

Organisé depuis 2014 en Fédération Wallonie-Bruxelles, le concours vise à informer le grand public de la richesse et de l’intérêt des recherches scientifiques, tout en développant les compétences communicationnelles des doctorants. Ceux-ci ont pour défi de vulgariser et de résumer en seulement trois minutes leur sujet de thèse sur scène, avec une seule diapositive pour appui.

Benjamin Chiêm a été récompensé par un jury présidé par l’astrophysicien Michaël Gillon, lauréat du prix Francqui 2021, qui vise aussi à stimuler la recherche en Belgique. Le doctorant avait intitulé sa présentation «Les réseaux sociaux et votre cerveau: des cousins mathématiques!». Céline Chevalier (UCLouvain) se hisse à la deuxième place avec «Speed-dating de légumes» et Charlotte Minsart (ULB) à la troisième avec «Overdose au paracétamol et volte-face mortelle d’HMGB1».

Le prix du public a également été attribué à Charlotte Minsart, tandis que le prix des anciens a été décerné ex æquo à Mariane Durieux (UMons), dont la présentation s’intitulait «Pour en finir avec les enfants paquets?», et à Benjamin Chiêm.

Le jury des professionnels de la communication scientifique a lui aussi récompensé Benjamin Chiêm.

Au total, 15 chercheurs et chercheuses réalisant une thèse de doctorat, issus des sélections dans cinq universités (UCLouvain, ULB, ULiège, UNamur et UMons) concourraient pour décrocher le titre. Les présentations étaient ponctuées de dessins de Pierre Kroll.

La Belgique a remporté deux fois le premier prix du concours international: en 2015, grâce à Adrien Deliège (ULiège) à la Sorbonne-Paris, et en 2019, grâce à Natacha Delrez (ULiège) à Dakar.