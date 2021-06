La Fédération Wallonie-Bruxelles émet des «social bonds», une première

A la recherche de fonds pour financer ses politiques, la Fédération Wallonie-Bruxelles a levé mercredi 500 millions d’euros en émettant pour la première fois de son histoire des ‘social bonds’, des obligations destinées à financer des projets à caractère social.

L’initiative de la FWB a rencontré un réel succès sur les marchés financiers puisqu’elle a reçu des offres de souscription pour 1,4 milliard d’euros au total, soit près de trois fois le montant recherché.

Avec l’émission de ces tout premiers ‘social bonds’, la Fédération fait son entrée dans le marché de plus en plus porteur des obligations ESG (environnementales, sociales et de gouvernance). Ses activités en matière d’enseignement, de culture ou encore d’enfance s’inscrivent en effet pleinement dans cette logique.

Les 500 millions d’euros empruntés mercredi sont assortis d’un taux de 0,65%, avec une maturité de 14 ans.

Pour le ministre du Budget de la FWB, le succès de l’opération confirme la crédibilité de l’entité sur les marchés financiers, malgré un endettement qui ne cesse de gonfler.

«On peut être rassuré: la Fédération conserve son attractivité. On a également réussi à attirer de nouveaux investisseurs grâce aux social bonds», selon Frédéric Daerden, cité jeudi dans un communiqué.

L’obligation émise sera cotée pour la première fois le 11 juin 2021 sur Euronext Bruxelles. Elle sera également reprise sur sa plateforme permettant de mettre en avant les investissements durables.