La polarisation en ligne ne fait qu’augmenter

La polarisation en ligne de la société semble s’accentuer. Les groupes extrémistes trouvent en effet un public de plus en plus large grâce à Internet, ressort-il d’une étude de l’Institut Hannah Arendt. La recherche se réfère également au cas récent du soldat armé fugitif Jürgen Conings.

À la demande du gouvernement flamand, cet institut, fruit d’un partenariat entre la VUB, l’UA et la ville de Malines, a étudié comment les gouvernements locaux peuvent agir contre la polarisation en ligne et la déconnexion numérique. Le rapport analyse les processus et les tendances, mais montre également qu’une approche efficace est à la fois axée sur la technologie et sur les phénomènes sociaux.

Selon Ike Picone, professeur de journalisme et de médias à la VUB, les médias numériques ne conduisent pas en soi à une polarisation, mais cela se fait toujours en relation avec les développements sociaux. Il fait référence au cas de Jürgen Conings, entre autres. «Les événements entourant ce soldat radicalisé et les réactions en ligne ne sont pas tombés du ciel. La polarisation et la radicalisation autour des questions sociales augmentent et s’expriment principalement par le biais de plateformes en ligne.»

Le chercheur, co-auteur de l’étude, évoque également Facebook. Le groupe «Als 1 achter Jürgen» comptait à un moment donné plus de 45.000 membres. Le réseau social a fini par mettre hors ligne le profil du soldat recherché et de ce groupe de soutien.

«Facebook peut mettre hors ligne certains groupes, ou donner à certaines publications une priorité moindre dans son algorithme», souligne Iko Picone, qui préconise d’également s’adresser aux personnes qui composent ces groupes.

Pour Christophe Busch, directeur de l’Institut Hannah Arendt, la polarisation est un «processus ambigu». «D’une part, elle peut nourrir et renouveler la démocratie; d’autre part, elle peut aussi devenir toxique et endommager gravement le tissu social d’une société ou saper la confiance dans les institutions. L’accélération et la propagation de ces tempêtes d’informations toxiques semblent avoir augmenté au niveau international ces dernières années et ont été stimulées par la pandémie de coronavirus», analyse-t-il.

Pour les chercheurs, il est urgent d’accroître la visibilité et la compréhension de ces processus de dé-pluralisation. Ils ont également des recommandations pour les décideurs politiques.

Les travailleurs en prévention qui traitent la polarisation doivent trouver encore plus de moyens et obtenir un soutien en étendant leur opération en ligne, plaident-ils. L’Internet doit également être considéré comme un lieu d’expressions culturelles spécifiques, comme les mèmes par exemple.

«Les travailleurs de proximité savent très bien comment reconnaître et traiter les personnes en voie de radicalisation. Mais comment faire cela en ligne? Comment respectez-vous la vie privée? Comment atteindre les personnes qui ne se radicalisent pas dans la rue, mais derrière leur ordinateur», s’interroge le professeur de la VUB.

L’Institut Hannah Arendt œuvre en faveur d’une société stable dans laquelle chacun se sent impliqué en reliant les connaissances scientifiques sur la diversité, l’urbanité et la citoyenneté aux idées et expériences des décideurs politiques, des organisations et des citoyens.