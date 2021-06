Le capteur de glycémie avec alarme bénéficie grandement aux diabétiques

Un capteur de glycémie avec alarme présente de grands avantages pour les patients souffrant de diabète de type 1 par rapport à un capteur sans alarme, ressort-il d’une étude menée par six centres du diabète en Belgique et publiée dans la revue médicale The Lancet.

Le capteur avec alarme permet entre autres un meilleur contrôle de la glycémie et offre aux patients une plus grande tranquillité d’esprit.

Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent mesurer régulièrement la quantité de sucre dans leur sang pour pouvoir faire des ajustements si nécessaire. Auparavant, cela se faisait avec des piqûres au doigt, mais aujourd’hui, la plupart des patients portent un appareil avec un capteur sous-cutané. Celui-ci est connecté à une application sur le smartphone ou la montre connectée du patient.

Il existe deux types d’appareil: avec ou sans fonction d’alarme en cas de glycémie trop basse ou trop élevée. Pour l’heure, celui avec alarme est remboursé plus restrictivement en Belgique.

Pour déterminer si la fonction d’alarme offre une plus-value, les chercheurs ont mené une étude comparative auprès de 254 patients adultes. Tous avaient déjà l’expérience d’un capteur sans alarme.

Au cours de l’étude, la moitié des personnes ont continué d’utiliser le capteur sans alarme, tandis que les autres ont reçu celui muni d’une alarme. Les deux groupes-test ont été suivis pendant six mois.

«Le groupe de patients qui a utilisé le capteur avec une alarme s’est généralement avéré capable de mieux contrôler sa glycémie», explique l’endocrinologue Margaretha Visser (UZ Leuven). «Leurs mesures, en moyenne, restaient plus longtemps entre les valeurs cibles. Ils avaient donc moins souvent une glycémie trop basse ou trop élevée que les patients qui utilisaient le capteur sans alarme.»

Les patients éprouvaient donc moins de crainte quant à l’évolution de leur taux de glycémie et étaient plus satisfaits du traitement. «Le capteur avec alarme permet en effet un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure qualité de vie», relève le Dr Visser.

L’étude a été dirigée par l’UZ Leuven, en collaboration avec les centres du diabète de l’UZA, de l’UZ Brussel notamment.