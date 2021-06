Eden Hazard enthousiaste à l’idée de jouer sous les ordres d’Ancelotti: «On peut faire de grandes choses ensemble»

Sortant d’une saison compliquée sous le maillot blanc du Real, le capitaine des Diables rouges veut appréhender l’avenir avec sérénité et se montre enthousiaste devant l’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du club madrilène.

Écrire qu’Eden Hazard sort d’une saison compliqué au sein de la Casa Blanca relève de l’euphémisme. Plus souvent blessé que sur la pelouse, peu décisif lorsqu’il s’y trouve, le feu follet des Diables rouges n’est toujours pas parvenu, après deux saisons dans la capitale espagnole, à s’acclimater et s’imposer dans le club phare de la cité madrilène.

Alors que les rumeurs d’un possible départ se font de plus en plus pressantes dans les travées du stade Santiago Bernabeu, la récente annonce de rupture de contrat entre le Real et Zinédine Zidane - l’idole d’Eden Hazard qui avait lui-même insisté pour la venue du Belge - n’a probablement pas rassuré les quelques fans madrilènes du capitaine des Diables.

En raison de son faramineux contrat, lequel court jusque juin 2024, la carrière d’Eden Hazard devrait toutefois se poursuivre du côté de Madrid la saison prochaine.

Au micro de la RTBF, le capitaine des Diables a en tous les cas expliqué accueillir avec enthousiasme l’arrivée du nouveau coach, Carlo Ancelotti: «On sait que c’est un entraîneur avec énormément d’expérience. Il connaît la ville et les supporters. Je pense qu’on peut faire de grandes choses ensemble.»

Pour l’heure, c’est surtout à l’équipe nationale et l’Euro que pense Hazard: «La saison a été compliquée individuellement. Je ne vais pas revenir là-dessus mais changer un peu d’air peut me faire du bien. Je suis content de retrouver tout le groupe car ça fait longtemps que je n’ai plus rejoué avec l’équipe nationale.»