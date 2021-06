Ânes, kayak, jungle urbaine, rues vertes: 169 projets pour passer un nouvel été à Bruxelles

179 projets ont été sélectionnés pour animer l’espace public bruxellois durant l’été. Des ânes, des verdurisation, du jeu, de la culture, du vélo, une jungle urbaine ou du kayak sont au programme.

Bruxelles Mobilité annonce ce 3 juin que 169 projets ont été sélectionnés dans le cadre des appels «Bruxelles en vacances» et «StaycationBXL». Comme en 2020, ces initiatives donnent la main aux quartiers de Bruxelles pour animer un été qui, pour beaucoup, se passera une nouvelle fois à la maison. L’idée est aussi est surtout de se réapproprier les rues et les espaces publics bruxellois».

Bruxelles en vacances: 49 lauréats

L’appel «Bruxelles en vacances» a généré 116 projets. Les candidatures ont été analysées par rapport aux priorités du plan de mobilité régional Good Move. Soit plus d’espace disponible pour la fonction de séjour (y compris le jeu) et de rencontre; plus de verdure en ville; plus d’attention pour les modes de déplacement actifs. Ainsi, on assistera entre autres à des verdurisations de rues denses à Saint-Josse ou à des ateliers de mise au guidon des enfants des quartiers de Molenbeek.

«Beaucoup de Bruxellois n’ont pas les moyens ou la possibilité de partir. La plupart n’ont pas de jardin, ni de terrasse. L’espace public est la prolongation de leur maison. Il est urgent de créer de l’espace supplémentaire. Où jouer, flâner en dessous des arbres, apprendre à rouler à vélo, manger une glace sur un banc. C’est ça, les vacances à la ville!», se félicite Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité et des Travaux publics (Groen).

StaycationBXL: 120 lauréats

De son côté, l’appel «StaycationBXL» géré par la VGC a généré 234 demandes. 120 ont été sélectionnées pour proposer «une large offre sportive, culturelle, ludique et de jeunesse dans toutes les communes». Au menu, on retrouve notamment des promenades à dos d’âne, une boîte à jeux d’été, une colonne interactive, une jungle urbaine, du kayak sur le canal, des projections…

«Ce sont les riverains qui, le plus souvent, savent le mieux de quoi leur quartier a besoin. Ces derniers 18 mois ont été pour beaucoup de Bruxellois l’occasion de comprendre que l’espace public sert aussi bien à se détendre, à se rencontrer, à jouer et à faire du sport. Avec StaycationBXL, nous remettons en outre les artistes et porteurs d’initiatives au travail en leur proposant des rémunérations correctes», plaide Pascal Smet, membre du collège de la VGC en charge de la Culture, de la Jeunesse et du Sport (one.brussels/Vooruit)