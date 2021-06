Droit de vote à 16 ans pour les communales? Vooruit veut en discuter

Les socialistes flamands vont replacer à l’agenda des débats au Parlement flamand la possibilité de baisser à 16 ans l’âge du vote aux élections locales, une idée qui ne plaît pas à la N-VA.

Les députés flamands examinent actuellement un projet de réforme des élections communales, avec abandon du vote obligatoire et système d’élection directe du bourgmestre. Pour Vooruit, c’était l’occasion d’également abaisser l’âge du droit de vote à 16 ans. Kurt De Loor (Vooruit) parle d’une «occasion manquée», se disant «surpris» car «le ministre de l’Intérieur Bart Somers (Open Vld) s’est par le passé ouvertement exprimé en faveur de cette idée».

Vooruit va donc déposer un amendement, de quoi forcer les partis de la majorité à se positionner.

Aussi bien l’Open Vld que le CD&V étaient précédemment en faveur de cette idée. Mais la N-VA ne veut pas en entendre parler. «18 ans, c’est un bon âge, car on y reçoit toute une série de droits et de devoirs. On devient civilement responsable, on peut acheter une maison, se marier, etc.», explique le député N-VA Kris Van Dijck, qui souligne que ce n’est d’ailleurs pas compris dans l’accord de gouvernement de modifier cet âge du vote.