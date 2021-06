Publifin: les 7 anciens membres du CA contestent les infractions pénales

Georges Pire, Pol Guillaume, André Denis et Jean-Marie Gillon avaient refusé le règlement à l’amiable avec le parquet. BELGA

Les sept anciens membres du conseil d’administration de Publifin ont tous contesté les infractions pénales qui leur sont reprochées.

Les sept personnes sont suspectées de faits de prise d’intérêt et de détournements commis par une personne exerçant une fonction publique. Ils ont comparu jeudi matin devant la cour d’appel de Liège.

Ces sept prévenus avaient été acquittés des faits en décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Liège mais le parquet avait fait appel. Le procès avait eu lieu à la suite du scandale dit «Publifin», qui avait éclaté en 2016 lorsqu’on avait découvert que les membres des comités de secteur de l’intercommunale liégeoise Publifin étaient rémunérés pour des réunions auxquelles ils ne participaient pas ou peu.

Le dossier s’était vidé de sa substance, car la majorité des prévenus s’était acquittée d’un règlement à l’amiable avec le parquet. Il restait sept prévenus qui avaient refusé la transaction: Georges Pire, André Denis, Jean-Marie Gillon, Robert Botterman, Pol Guillaume, Pierre Stassart et Catherine Maas. Aucun n’avait fait partie de ces fameux comités de secteur, mais ils avaient été membres du conseil d’administration de Publifin. À ce titre, ils avaient créé les comités, décidé de leur composition et prolongé leur durée de vie, cautionnant un système et commettant des infractions aux yeux du ministère public.

Le «management» de Publifin prenait les décisions

Lors de la première matinée du procès en appel, les sept prévenus ont été entendus sur les faits. Ils ont tous contesté avoir commis des infractions pénales. «Jamais personne au sein du conseil d’administration ne s’est douté qu’il y eût des dysfonctionnements dans les comités de secteur», ont-ils déclaré.

Selon les prévenus, c’est le «management» de Publifin qui prenait les décisions, présentées et approuvées ensuite par les membres du CA. Ceux-ci expliquent avoir avalisé les décisions en toute confiance ou en l’absence d’informations plus précises.

«C’est par la presse, fin 2016, que nous avons appris les dysfonctionnements des comités de secteur», a indiqué un des prévenus.

«On a pris nos décisions sur base des informations reçues et connues. Jamais nous n’avons eu le sentiment de commettre une infraction», a ajouté un autre, dans la lignée de la défense de l’ensemble des prévenus.

Le réquisitoire est prévu ce jeudi après-midi et devrait déboucher sur des demandes de peines d’amendes et de confiscations.