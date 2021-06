ANALYSE | Vaccination pour tous: alors qu’elle permet à la Belgique d’enfin s’ouvrir, l’hémisphère sud est encore (très) loin de cette réalité

Si la situation s’améliore grandement en Belgique depuis que la campagne de vaccination s’est considérablement accélérée, de nombreux autres pays du monde sont aujourd’hui confrontés à de nouvelles vagues du virus, de nouveaux variants et à de nouveaux confinements.

Avec des chiffres épidémiologiques évoquant ces dernières semaines un net ralentissement de la propagation du Covid-19 en Belgique, l’espoir d’un retour à la normale dans les mois à venir s’est considérablement renforcé pour notre pays.

Cependant, si la Belgique fait désormais partie des bons élèves européens en termes de vaccination (*), ce qui lui permet d’appréhender désormais l’avenir avec un peu plus de sérénité, il n’en va pas nécessairement de même dans les autres parties du globe.

Pas tous égaux face aux vaccins

En toile de fond, on retrouve la campagne de vaccination qui, d’un État à un autre, peut parfois présenter de très fortes variations.

Les chefs de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale ont appelé mardi soir le G7, lors de son prochain sommet au Royaume-Uni dans le courant du mois, à accepter de verser 50 milliards de dollars pour un plan anti-pandémie élaboré par le FMI et déjà exposé lors du Sommet de la santé à Rome.

Dans un communiqué adressé ce mercredi, le collectif «A Vaccine for Everyone» rappelle ainsi que «sur près d’un milliard de vaccins qui ont déjà été administrés, 80% sont allés aux pays les plus riches, tandis que dans les pays en développement la distribution des vaccins n’a pas encore commencé de manière effective».

Évoquant les récents propos du patron de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lequel dénonce le fait qu’un «petit groupe de pays achète la majorité des vaccins et contrôle donc le sort du reste de la population, le sort du reste du monde», le collectif a décidé de lancer une initiative citoyenne, «dont l’objectif est d’obtenir des fonds supplémentaires pour acheter plus de vaccins pour les populations les plus pauvres du monde grâce aux dons des citoyens».

«Un vaccin pour tous» «Nous pensons que cette pandémie du Covid-19 invite à la solidarité concrète entre les plus et les moins nantis, exprime ainsi le collectif ce mercredi par le biais de son communiqué. Il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres sur cette planète.» En prenant en considération les coûts des vaccins facturés à l’État belge (NDLR: entre 1,78€ et 14,80€ selon les fabricants) et le prix moyen d’un vaccin acheté par le programme mondial de vaccination (NDLR: 4,30€), le collectif suggère aux citoyens belges de faire un don auprès de la Fondation Roi Baudouin d’une valeur équivalente au montant de leur propre vaccin - reçu gratuitement dans notre pays. Il précise encore que, pour un montant de 40€ (montant minimum pour un don déductible fiscalement à 45%), le citoyen pourra ainsi vacciner jusqu’à 8 personnes à travers le monde. «Cela n’a aucun sens de limiter les vaccinations à notre pays ou notre continent alors que le virus continue de se propager dans le monde entier, estime encore le collectif. Et plus la pandémie dure, plus il est probable qu’il y aura de plus de nouvelles mutations infectieuses.» + Plus d’infos sur la campagne « Un vaccin pour tous » et sur ses initiateurs et soutiens

(*) Selon les chiffres officiels mis à jour au mercredi 2 juin, 41% de la population belge a reçu une première dose de vaccin (51.3% de la population des +18 ans). 19% de la population totale (23.8% des +18 ans) ont quant à eux reçu leur deuxième dose.

Coup de sonde aux quatre coins du monde

L’Inde et le Bangladesh submergés

En Inde, le personnel en hôpitaux est ainsi au bord du gouffre. «Nous sommes surchargés de travail, stressés et très effrayés», confie ainsi à l’AFP Radha Jain, médecin à la capitale New Delhi. «Nous sommes sur le front 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, poursuit le docteur Deependra Garg, officiant dans la banlieue de Delhi. Nous sommes exposés à une charge virale élevée, mais nous devons continuer à travailler contre vents et marées car nous avons choisi cette profession.»

Dans ce pays comptant 1,3 milliard d’habitants, 3 000 personnes décèdent encore chaque jour du virus. À peine un peu plus de 12% de la population a reçu une première dose de vaccin.

Face à la pression épidémiologique, l’Inde demeure cloîtrée dans ses maisons. AFP

Son voisin, le Bangladesh, est encore plus mal loti avec moins de 4% de ses 165 millions d’habitants vaccinés.

Nouvelle flambée au Vietnam et en Malaisie

Plus au Sud-est, le Vietnam se retrouve quant à lui confronté à la recrudescence du virus, suite à la découverte d’un «variant hybride», combinant les variants indien et britannique. Les autorités avaient d’ailleurs décidé d’interrompre le trafic aérien international avant de rouvrir ce mercredi les différents aéroports du pays.

La situation reste cependant relativement instable dans ce pays où seul un million de personnes a jusqu’ici reçu le vaccin, sur une population totale de 97 millions d’habitants (soit à peine plus d’1% de la population).

L’aéroport d’Hanoï a rouvert mais les passagers sont peu nombreux. AFP

Un peu plus au Sud, la Malaisie est l’un des pays les plus affectés par la nouvelle vague de Covid-19 avec près de 2 800 morts depuis le début de la pandémie, dont 40% sur le seul mois de mai, dans ce pays de 32 millions d’habitants. En réaction, les autorités ont mis en place ce mardi un «confinement total» de deux semaines. Moins de 6% des Malaisiens ont reçu au moins une dose de vaccin à ce stade.

En Australie, Melbourne se reconfine

Du côté de Melbourne, l’une des grandes métropoles australiennes et où l’on dénombre pas loin de 5 millions d’habitants, un reconfinement oblige actuellement la population à rester cloîtrées chez elle.

Peu touchée par l’épidémie grâce aux mesures particulièrement restrictives prises rapidement, l’Australie compte aujourd’hui 15,5% de vaccinés seulement sur l’ensemble de son territoire, lequel recense tout de même 25 millions d’habitants.

La Copa America de l’Argentine au Brésil

De l’autre côté du globe, l’épidémie semble hors de contrôle en Argentine, où les autorités locales se sont vues retirer dernièrement l’organisation de la Copa America, l’équivalent sud-américain de l’Euro de football. Dans ce pays de 45 millions d’habitants, seuls 21% ont reçu jusqu’ici une première dose du vaccin.

Au lieu de recevoir la Copa America de football, les stades argentins reçoivent les habitants qui viennent se faire vacciner. AFP

C’est donc le Brésil qui accueillera l’événement, alors que sa population est pourtant l’une des plus touchées avec plus de 400 000 décès du virus depuis le début de la crise.

«C’est une vraie folie d’organiser un tel événement ici, a affirmé l’épidémiologiste José David Urbaez, du Centre d’Infectiologie de Brasilia. Nous avons cette fausse impression que les choses se sont améliorées. La réalité est que nous sommes toujours dans une phase terrible de propagation très rapide.»

Dans ce pays gigantesque qui compte 211 millions d’habitants, seuls 11% d’entre eux ont été vaccinés, 21% ayant reçu la première dose.

Au Brésil, de nombreux manifestants accusent le président Bolsonaro d’avoir très mal géré la crise du Covid-19. AFP

Le cas de l’Afrique: une campagne de vaccination qui débute seulement

Le cas de l’Afrique, lui, est encore plus préoccupant. Si l’on excepte les États insulaires tels que les Seychelles (71%) et les Maldives (57%), le taux de population vaccinée reste très inférieur à ce que l’on rencontre en Europe et ailleurs dans le monde.

Ainsi, seule la Guinée équatoriale dépasse sur l’Afrique continentale le seuil des 10% d’habitants ayant reçu une première dose de vaccination.

Avec 5.5% d’habitants ayant reçu une première dose de vaccin, la Tunisie est le pays d’Afrique comptant plus de 10 millions d’habitants le plus en avance dans sa campagne de vaccination. Mais des États particulièrement importants sur l’échelle démographique, tels que l’Éthiopie (115 millions d’habitants, 1.6% de vaccinés) ou le Nigeria (206 millions d’habitants, 1% de vaccinés), sont bien moins avancés encore dans leur campagne.