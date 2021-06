Agriculture bio : comment la Wallonie veut tripler ses superficies d’ici 2030

Atteindre 30% de surfaces agricoles bio d’ici 2030. L’objectif est ambitieux et est rassemblé dans 9 axes de développement que le ministre Borsus a présenté ce jeudi au gouvernement wallon.

La production wallonne bio va monter en puissance d’ici 2030. Ce jeudi matin, le ministre de l’Agriculture, Willy Borsus, a présenté son plan stratégique au gouvernement wallon. L’objectif est connu depuis bien longtemps: atteindre 30% de SAU (surface agricole utile) d’ici 2030. Un plan sacrément ambitieux qui dépasse largement les 25% fixés par l’Europe. Actuellement, 12% de SAU sont dédiés au bio en Wallonie. Faites le compte, il faut presque tripler notre capacité en 10 ans!

Le plan présente neuf volets et ils sont rythmés par trois axes. Il faut d’abord augmenter l’offre de production primaire. En face, il faut aussi que la demande progresse. « Cela passe par les ménages, la restauration, l’horeca, la commercialisation dans les régions voisines de la Wallonie,» détaille le ministre. Et comme toute stratégie économique, il faut que l’offre et la demande puissent se rencontrer: « Il faut un développement pointu des filières de commercialisation et de valorisation. Il y a une dynamique territoriale à mettre en place au travers du tissu associatif, des réseaux de commercialisation…» L’équilibre entre l’offre et la demande est une priorité logique car «cela nous semble assez cohérent d’avoir un marché qui ne court pas le risque de se retrouver en surproduction.» Comme c’est déjà le cas actuellement pour la pomme de terre ou pour une partie de la viande bio.

Pour atteindre l’objectif 2030, le gouvernement wallon va donc mettre en place ce plan bio dont les 32 actions sont regroupées en 9 leviers d’intervention. Le détail…

1. Monitoring et planification Avant de se lancer dans ce plan ambitieux, il faut connaître les capacités actuelles par filière, par secteur.

2. Réglementations Qui dit agriculture, dit forcément contraintes réglementaires. «Les adaptations réglementaires doivent être exigeantes, claires et cohérentes, » insiste le ministre.

3. Information Toutes les informations en relation avec le bio wallon seront rassemblées au sein d’un portail web unique. On y retrouvera des renseignements pour les professionnels, pour les consommateurs, sur les marchés…

4. Accompagnement Pour assurer la conversion de l’agriculture conventionnelle vers le bio, les agriculteurs seront encadrés par des structures. «Il faut aussi accompagner le producteur sur les connaissances techniques.»

5. Aide financière La PAC (Politique Agricole Comune) doit permettre, au travers de ses deux piliers, un soutien au bio. Il y aura donc un soutien primaire à la production « mais aussi une aide pour la transformation, la distribution de proximité.» La nouvelle PAC étant toujours en négociation, le flou subsiste autour des moyens européens qui pourront être dégagés pour soutenir le plan bio wallon.

6. Enseignement et formation Il y aura un renforcement de la formation directement auprès des jeunes au sein de l’enseignement mais aussi auprès des agriculteurs déjà installés. Autre aspect: il ne faut pas non plus négliger la formation des formateurs.

7. Promotion «On doit renforcer l’identité du bio wallon. On doit avoir une identité plus accessible.»

8. Recherche «C’est important d’avoir une recherche dans le bio qui aide la production.» Concrètement, il faut pouvoir apporter des évolutions pour protéger la production bio des ravageurs, pour disposer de plantes plus résilientes à la sécheresse, il faut pouvoir combiner les pratiques culturales… L’objectif du plan stratégique est aussi de favoriser le transfert de connaissances vers les utilisateurs.

9. Innovation De nombreuses démarches vont être entreprises afin d’améliorer l’ensemble du système au niveau de la commercialisation, de la recherche…Le but est d’explorer les pistes d’amélioration du système bio dans son ensemble.