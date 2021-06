10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Une filière de recyclage des cheveux collectés bientôt en Wallonie ? - Le compromis à la belge, même pour la vaccination des Diables - Des stages essentiels pour les futurs agriculteurs… Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 3 juin 2021.

1. Valoriser les cheveux des salons de coiffure dans l’économie circulaire

Développer une filière de recyclage des… cheveux collectés chez les coiffeurs aurait-il un sens? C’est la question posée par la députée wallonne Sophie Pécriaux à la ministre de l’Environnement Céline Tellier (écolo).

Recycler les cheveux est une pratique qui existe depuis 10 ans au moins aux États-Unis. Lors de l’incendie de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, l’association écologiste Matter of Trust avait d’ailleurs lancé un appel aux salons de coiffure américains pour récupérer les cheveux qui avaient servi à la confection de boudins anti marée noire. Un demi-kilo de cheveux étant capable d’absorber 4 litres d’hydrocarbure.

2. Les Diables rouges pas tous vaccinés? Plutôt un compromis à la belge

Les joueurs belges n’ont pas tous reçu le vaccin lundi à Tubize mais ils partiront tous en vacances avec au moins une dose dans le bras.

3. Des stages essentiels pour les futurs agriculteurs

Cette année encore, plus de 200 structures wallonnes se sont engagées pour accueillir un stagiaire et lui offrir des situations de travail réelles.

Étienne Baijot, le nouveau directeur de l’école provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney (Epasc), le démontre par quelques exemples, pris dans les options que développe l’école. Ces stages consistent à découvrir l’entreprise choisie par l’élève: fromagerie, chocolaterie artisanale, moutarderie, autrucherie, domaine viticole, brasserie etc...mais aussi de se faire une idée de sa future vie de travail.

4. DOCUMENTAIRE | La «Baby Division» d’Hitler

- 1943, l’Allemagne, acculée à un point de non-retour, s’engage dans une guerre totale. Hitler a besoin d’hommes pour se battre. En puisant dans le vivier des Jeunesses hitlériennes, et en lançant un large recrutement, il parvient à enrôler 20 000 adolescents pour constituer la tristement célèbre 12e Division blindée SS Hitlerjugend.

5. INTERVIEW | Souvenirs de l’Euro 1984 avec Georges Grün et Nico Claesen: «Après le 5-0 contre la France, Lambrichts se marrait dans le car»

Les agendas sont chargés. L’ancien défenseur mauve et l’ancien attaquant rouche ne se sont plus vus depuis environ trois ans mais, même à distance, ils se retrouvent avec plaisir pour évoquer leur Euro 1984 en France. Et les Diables rouges actuels. Une bonne bavette.

6. PHOTOS| L’écrin naturel des Alpilles et ses domaines viticoles bio

karlo54 - stock.adobe.com À peine à 20 km de la gare TGV d’Avignon, Saint-Rémy-de-Provence, c’est un peu l’image d’Épinal de la Provence. La petite bourgade blottie dans le parc naturel régional des Alpilles, avec ses larges avenues bordées de platanes, ses petites rues étroites qui cheminent vers le centre historique de la cité, ses petites places et ses fontaines, a gardé une certaine identité.

Certes, le lustre provençal est toujours bien présent, mais le développement touristique extraordinaire a quand même quelque peu gommé une partie de son charme authentique.

7. Il reste 200 places pour le concert test de Saule

C’est dans le cadre de l’opération «Go for culture» lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’est programmé le concert du chanteur Saule ce samedi 12 juin à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve.

8. Yumah’O, le bien-être sous la yourte

Des senteurs d’encens, des sonorités apaisantes, une table de massage, des sièges où trouver le confort d’une grande respiration dans la vie qui file à du 200 à l’heure. Bienvenue sous la yourte Yumah’O, au cœur d’un paisible jardin de la rue du Nord Belge à Amay. C’est là, au fond de sa propriété, que Stéphanie Purnot vient en quelque sorte d’installer «son cabinet du bien-être».

9. Écrans géants à Arlon pendant l’Euro: les cafetiers ont la main

La Commune n’organisera pas d’événement avec écran géant lors des matches des Diables rouges à l’Euro. Elle laisse l’initiative aux cafetiers.

10. INFOGRAPHIES | Coronavirus: moins de 10 patients Covid en Brabant wallon

Le nombre d’hospitalisations continue de baisser en Brabant wallon, rapporte l’institut de santé publique Sciensano, ce mercredi matin. Il vient de passer sous les 10.

