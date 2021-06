15% d’accidents du travail chez Hygea dus à des objets piquants dans les sacs-poubelle

Comment gérer ses déchets piquants ou coupants?

Tous les déchets coupants ou piquants doivent être bien emballés au préalable dans plusieurs couches de papier (par exemple: du papier journal) et placés bien au milieu du sac pour éviter qu’ils ne transpercent les sacs-poubelle.

Certains déchets tranchants ne peuvent pas être placés dans les sacs-poubelle:

– les seringues doivent être placées dans un récipient hermétique et peuvent ensuite être apportées au recyparc dans l’espace réservé aux déchets spéciaux des ménages;

– Les flacons et bouteilles en verre (brisés ou pas) doivent être apportés dans une bulle à verre. Près de 1 200 bulles à verre sont réparties sur l’ensemble du territoire d’Hygea;

– les verres plats (vitrages, miroirs…), les verres vitrocéramiques (encombrants non incinérables) et les ampoules électriques (déchets d’équipements électriques et électroniques) doivent être amenés au recyparc.