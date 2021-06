Il reposera définitivement dans son Monde Sauvage

Décédé dimanche dernier à l’âge de 90 ans, Joseph Renson reposera définitivement dans le jardin privé de la famille, au cœur du Monde Sauvage d’Aywaille, qu’il a créé de toutes pièces au début des années 70.

Ses funérailles se déroulent ce jeudi, avec une cérémonie en l’église Saint-Martin, à Sprimont. L’urne funéraire de Joseph Renson sera ensuite enterrée, en soirée, dans son jardin privé, sa dernière demeure restant dès lors son parc animalier, qu’il avait ouvert en 1975 et qui était vite devenu une destination incontournable pour nombre de familles et de voyages scolaires, avec notamment son «safari parc». Vingt ans plus tard, Joseph Renson avait aussi repris l’exploitation des grottes de Remouchamps, combinant ainsi les deux principales attractions de l’entité d’Aywaille, avec une gestion toujours restée familiale.