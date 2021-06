Belgique - Grèce: faites votre compo

Quels Diables rouges en action ce jeudi soir? Composez votre propre onze de base.

Les Diables rouges lancent leur préparation pour l’Euro 2020 par un match amical contre la Grèce ce jeudi soir au stade roi Baudouin à Bruxelles (20h45).

Ce sera sans Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard, tous blessés. Roberto Martinez a déjà annoncé qu’il titulariserait Simon Mignolet dans les buts et laisserait Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen au repos.

Et vous, si vous étiez le sélectionneur de notre équipe nationale, qui aligneriez-vous?L’Avenir.net vous propose de vous mettre dans la peau du coach fédéral et de définir votre tactique.

À vous de jouer!