VIDÉO | Karim Benzema rate un penalty pour son retour avec les Bleus

5 ans après, Karim Benzema a effectué son retour avec l’équipe de France. L’attaquant a manqué un penalty en première mi-temps.

Karim Benzema a été titularisé mercredi à Nice contre le pays de Galles pour le premier match de préparation à l’Euro, plus de cinq ans et demi après sa 81e et dernière sélection avec la France, selon les compositions d’équipe dévoilées par l’UEFA.

L’avant-centre du Real Madrid, rappelé par Didier Deschamps pour l’Euro (11 juin-11 juillet) à la surprise générale, devait animer la ligne d’attaque en compagnie de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Le joueur de 33 ans, longtemps écarté en raison de l’affaire de la «sextape», n’avait plus porté le maillot de l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015, à l’occasion d’un amical contre l’Arménie (4-0) lors duquel il avait inscrit un doublé, déjà à l’Allianz Riviera.

En première mi-temps, Benzema a obtenu un penalty. Malheureusement pour l’attaquant, Danny Ward, le gardien gallois, a stoppé sa tentative.

?? | Danny Ward arrête le pénalty de Karim Benzema. 🧤 #FRAWAL pic.twitter.com/zdYEGd3ok9 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) June 2, 2021