Xabi Alonso «supporter» de cet ex-entraîneur de D1 belge (vidéo)

Xabi Alonso, nouveau supporter de Mazatlan et de Beñat San José. -

Sur ses réseaux sociaux, le champion du monde espagnol Xabi Alonso affiche son soutien à cet entraîneur qui vient tout juste de quitter le championnat belge.

Devenu entraîneur de la Real Sociedad B, l’ex-médian défensif Xabi Alonso (39 ans) devrait rapidement relever un nouveau défi plus huppé en tant que coach.

En attendant, l’homme n’oublie pas ses proches et ses confrères. Le Basque vient de publier un sympathique message à l’adresse de Beñat San José. Basque lui aussi, ex-formateur à la Real Sociedad, San José vient de refuser de prolonger à l’AS Eupen pour ensuite accepter la proposition du club de Mazatlan, matricule de Liga MX (D1 mexicaine).

Beñat San José a passé deux ans à Eupen. Eda R. RIXHON

Voici le message de l’ex-champion d’Europe et du monde espagnol Xabi Alonso. Le médian notamment passé par la Real Sociedad, Liverpool, le Real Madrid ou le Bayern Munich a visiblement apprécié le petit cadeau reçu du club mexicain.

Le message vidéo de Xabi Alonso:

«Avec ce cadeau que je viens de recevoir, je tiens à saluer tous les gens du club de Mazatlan. Je deviens un supporter de plus de votre club. Je vous souhaite le meilleur. Beñat (San José), tu vas faire ça bien comme dans tous les clubs par lesquels tu es passé. Tu laisseras ton empreinte dans ce grand club. On va te suivre de près. Bonne chance et “Allez Mazatlan!”»