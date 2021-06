Rudo, Alcante, Liberge, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 3 juin

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un dessinateur devenu aide-soignant, une soucoupe flottante et un vilain renard. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Prends bien soin de toi!

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Après vingt ans de carrière dans le dessin et l’illustration, Geoffroy doit changer de profession. Sans argent, au bord de la séparation, pour vivre, on lui conseille de trouver un «vrai» métier. Mais quoi faire quand on a 42 ans et qu’on a tenu un crayon toute sa vie?

De déconvenue en refus pur et simple, Geoffroy saisit la chance qui se présente quand on lui propose un remplacement dans un EHPAD. Lui qui passait ses journées seul à sa table à dessin, se retrouve à faire la toilette à des malades d’Alzheimer, à aider des employés débordés et à faire face à une direction qui n’a pour objectif que de réaliser des profits pour le bien-être des actionnaires aux dépens de celui des pensionnaires.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RÉDEMPTION

Il faut parfois faire un pas de côté pour continuer à avancer. Cette parenthèse humaine tentée par l’auteur et acteur du récit est racontée avec beaucoup de pudeur et de respect, tant pour les pensionnaires de la maison de repos où il a travaillé, que pour ses collègues d’alors.

Oui, on peut grandir à 40 ans passés. La preuve.

+ À LIRE AUSSI | De la planche à dessin à la blouse blanche

Grand Angle Rudo, 72 p., 16.90€

2 Love Kills

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Drogués et laissés pour compte se retrouvent chaque soir dans la plus grande métropole du Brésil. Se rencontrant par hasard, Helena et Marcus, sont bientôt hantés par le passé d’Helena qui révélera à son compagnon ses véritables origines.

l est temps pour elle d’expier ses erreurs passées, alors qu’un chasseur d’humains se lance sur ses traces, la transformant pour la première fois en proie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRUSTRANT

Entre roman graphique et comics, Beyruth nous met aux prises avec des vampires revisités mais pas moins carnassiers. Jonglant avec les aïeux et les héritiers, l’amour et la mort, les humains ne font résolument pas le poids dans la guerre que se mènent les suceurs de sang.

C’est graphiquement incisif mais on reste sur notre faim.

Soleil Danilo Beyruth, 248 p, 18.95€.

3 La soucoupe et le prisonnier

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Au commencement il y a Jean-Claude Ladrat, un homme qui fabrique des soucoupes dans son jardin, d’abord un engin flottant – pour une dérive de 91 jours dans l’Atlantique! – puis une machine volante.

Dans les deux cas, l’objectif est clair: rallier, coûte que coûte depuis sa Haute-Saintonge, les Bermudes. Il est soutenu par sa mère, Suzanne, qui conserve dans une boîte un perroquet séché, Nini, que les médias ont immortalisé dans la mythique émission belge Strip-Tease.

Mais que sont-ils devenus? Quelle fut l’enfance de Jean-Claude Ladrat? Quand se décide-t-il à tirer des plans sur la comète? Pourquoi se retrouve-t-il dans les années 2000 devant les Assises puis derrière les barreaux?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RESPECTUEUX

Chapuzet est allé voir derrière la figure culte et moquée de Jean-Claude Ladrat, ce doux illuminé rendu célèbre par un épisode de Strip-Tease de 1993 dans lequel il construisait une soucoupe volante.

Un Ladrat qui fit ensuite de la prison, et témoigne de la vie qui fit de lui cette curiosité.

Un regard sans jugement, juste humain.

Glénat Chapuzet/Golzio, 96 p., 19.50€.

4 Ninn (T.5)

Kennes - Le résumé de l’éditeur

Magic City… Un antique parc d’attractions perdu au cœur des Grands Lointains, abandonné depuis plus d’un siècle. Intriguée, Ninn décide de s’y rendre, emmenant avec elle son tigre de papier et ses amis Chad et Ulrika.

Mal leur en prend: pourchassés par des géants de pierre, les quatre compagnons s’y retrouvent bloqués. Mais sont-ils réellement seuls? Quels secrets ce parc abandonné recèle-t-il?

Et surtout, quelle est cette mystérieuse entité qui semble le hanter, et qui va rapidement prendre nos héros pour cible?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INCONTOURNABLE

Une série animée devrait bientôt arriver sur nos écrans et la BD d’aventure jeunesse de Darlot et Pilet est toujours aussi généreuse. Dans ce nouveau cycle au cœur des Grands Lointains (un univers parallèle au métro parisien), place à un décor forain, hanté.

Un incontournable de ce genre de récit que les auteurs réussissent à mettre à leur sauce.

Kennes «Magic City», Darlot/Pilet, 64 p., 15.95€.

5 Goupil ou face

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Certains ont un chien, un chat ou un poisson rouge. Lou a une cyclothymie: un trouble de l’humeur de la famille des maladies bipolaires, sous la forme d’un petit renard.

Que faire quand on découvre un étrange animal dans son cerveau? Peut-on l’apprivoiser, le dompter? Et comment être heureux quand on doit cohabiter avec une nature aussi imprévisible?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UTILE

Sorti en 2016 chez Vraoum, voici la réédition, légèrement amendée, de cet ouvrage biographique dans lequel la jeune autrice Lou Lubie explique son combat contre la cyclothymie (et, par corollaire, la bipolarité et la dépression, entre autres).

La vulgarisation est parfaite, entre gravité et légèreté. Un magnifique «mode d’emploi».

Delcourt Lou Lubie, 156 p., 17.95€.

6 Femmes en résistance

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Pilote, étudiante, résistante ou simple volontaire, chacune a refusé la fatalité et décidé de prendre parti – de résister – durant le conflit de 39-45. Toutes, elles paieront cet engagement de leur vie.

Amy Johnson, pilote britannique dont la passion et le talent pour l’aviation ont constitué un formidable défi face aux préjugés de son époque.

Sophie Scholl, jeune étudiante munichoise, qui dénonce le régime nazi au travers d’actions non violentes.

La française Berty Albrecht, qui s’est toujours battue pour l’éducation, l’indépendance et le droit de vote pour tous, les hommes comme les femmes.

Et enfin Mila Racine, qui à tout juste 22 ans aide des enfants juifs à fuir l’occupant nazi.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MÉMOIRE

Amy Johnson, Sophie Scholl, Berty Albrecht, Mila Racine: autant de femmes engagées dans la Résistance durant le conflit 39-45, quitte à y laisser leur peau.

De beaux mais tragiques destins racontés dans des albums distincts, ici rassemblés dans une intégrale sans fioriture. Un must pour qui aime l’Histoire.

Casterman Laboutique/Hautière/Polack/Veber/Ullcer/Wachs/Frasier, 256 p., 25€.

7 Joker War (T.2)

Urban Comics - Le résumé de l’éditeur

Après avoir affronté le Designer, Batman réalise que son ennemi de toujours, le Joker, tirait en réalité les ficelles des événements récents. Le Clown prince du crime a, de son côté, trouvé une nouvelle compagne, Punchline, qui ne tarde pas à s’opposer à son ancienne conquête, Harley Quinn!

La ville de Gotham sombre dans le chaos tandis que la vie de Bruce Wayne, privé de sa fortune, se trouve à jamais bouleversée!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): EFFROYABLE

Avec la collection Rebirth, le mythe de Gotham continue d’être soumis à rude épreuve, aux portes de la folie à force d’être isolé. Le chevalier noir ne sait plus à qui se vouer, d’autant plus que le Joker a trouvé le moyen de zombifier ses acolytes d’hier.

Une fresque effroyable et impressionnante.

Urban Comics Tynion IV/March/Daniel/Jimenez, 252 p., 23€.

8 Perdus dans le futur (T.1/4)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Lors d’une sortie scolaire, cinq enfants tombent dans un tunnel spatio-temporel par la faute de l’un d’entre eux qui passe son temps à les harceler.

Perdus dans le futur, ils devront rester soudés pour faire face au danger s’ils veulent pouvoir rentrer chez eux sains et saufs.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DYNAMIQUE

Petit format pour vertigineuse plongée dans une faille temporelle. C’est ainsi que Damián et Fuentes, enfants terribles de la BD hispanique, emmènent quatre écoliers dysfonctionnels et leur harceleur dans un survival décérébré.

Un peu convenu mais diablement dynamique.

Dupuis «La tempête», Fuentes/Damian, 126 p., 9.90€.

9 Le rédempteur (T.2/2)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Jean Ravelle, celui qui «entend les prières des enfants morts», est toujours aussi en colère. Malgré sa fortune il ne peut s’empêcher de combattre tous ceux qui s’en prennent aux enfants et qui les exploitent. Il ne connaîtra pas le repos tant qu’il n’aura pas rempli sa mission.

Mais sa tâche se complique lorsqu’il apprend l’implication de son beau-père, le milliardaire Wong Tze Qi, dans le terrible accident qui a détruit une usine en Inde et provoqué la mort de milliers d’enfants.

Il est de son devoir de réclamer justice pour les victimes de l’argent et des demi-dieux de la finance.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FIASCO

Suite et fin des aventures de cet ersatz de Largo Winch qui veut venger tous les enfants sacrifiés sur l’autel du profit de quelques magnats et mafieux.

Avec un scénario sans fin de Desberg et un dessin inconstant de Lalor, un parfait fiasco.

Dargaud Desberg/Miguel Lalor, 48 p., 14.50€.

10 Golgotha (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

64 ap. J.C. Lucius est le gladiateur le plus fort et le plus adulé de Pompéi. Son image plait à Julius, riche propriétaire terrien désireux d’être élu tribun de la plèbe.

L’arrangement est conclu: Lucius le soutient dans sa candidature et prendra la fille de Julius comme épouse.

Mais l’ultime combat de Lucius ne se déroule pas comme prévu: opposé à un colosse, Lucius perd son bras et sa dignité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SÉDUISANT

Un gladiateur perd tout en un combat, son dernier: son honneur et le mariage qui devait changer son destin. Il va réclamer vengeance.

Joli boulot d’Alcante et Bollée qui laissent penser qu’on se dirige vers une nouvelle déclinaison à la Spartacus, mais s’en éloignent aussitôt. Pour mieux nous surprendre encore dans le deuxième volet? On en accepte l’augure.

Soleil «L’arène des maudits», Alcante/Bollée/Breccia, 56 p., 14.95€.

11 Le corps est un vêtement que l’on quitte

Glénat - Le résumé de l’éditeur

À 15 ans, alors qu’il intègre le prestigieux club de rugby de Bordeaux, Julien voit son avenir devant lui tout tracé: il sera rugbyman professionnel. Mais une violente chute au cours d’un match lui fait perdre connaissance et vivre une expérience de mort imminente (EMI: sensation de décorporation suivie d’un état modifié de conscience, parfois consécutive à un état de mort clinique) qui le met sur la piste d’un lourd secret de famille.

Revenu de cette expérience bouleversante aux frontières de la vie, il demande à ses proches qui est l’homme qui l’a accueilli au seuil de la mort. Ce dernier dit s’appeler Paul et lui livre un glaçant secret de famille. Entre l’incrédulité des soignants, qui ne voient là qu’un simple épisode hallucinatoire, et le violent déni que ses proches lui opposent, Julien entreprend de soulever une chape de plomb que son père – tyran domestique – maintenait hermétiquement fermée sur le clan familial depuis des années.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉSTABILISANT

Liberge ressasses ses obsessions habituelles, à commencer par la mort, mais avec un récit plus charpenté et moins «freestyle» que Monsieur Mardi-Gras Descendres, son «best-seller».

Un travail déstabilisant qui demande au lecteur une certaine ouverture d’esprit.