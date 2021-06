Kevin De Bruyne nominé pour le titre de joueur PFA de la saison en Angleterre

Kevin De Bruyne (29 ans) fait partie six nominés pour le prix de Joueur PFA de la saison en Premier League. Le syndicat des joueurs professionnels en Angleterre (la PFA) a révélé la liste mercredi.

Le meneur de jeu de Manchester City, qui avait déjà remporté ce prix individuel la saison dernière, fera face à trois de ses coéquipiers: Phil Foden, aussi nominé au titre de Meilleur jeune joueur de la saison, Ilkay Gündogan et Ruben Dias. Tous les trois ont contribué cette saison au titre du club mancunien en Premier League ainsi qu’à la victoire en League Cup. Samedi, City s’est incliné 1-0 face à Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Kevin De Bruyne avait dû quitter le terrain à cause d’une fracture du nez et une fracture orbitaire causées par une faute d’obstruction du défenseur allemand Antoinio Rüdiger.

Les deux autres nominés pour ce prix sont le Portugais Bruno Fernandes (Manchester United) et Harry Kane (Tottenham Hotspur). Le gagnant sera révélé dimanche.

Le Portugais Ruben Dias a été élu Joueur de la Saison par la presse anglaise. Le jeune défenseur s’était imposé devant Harry Kane et Kevin De Bruyne.