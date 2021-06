Le prix des tests PCR en Europe: la foire aux tarifs

Les tests PCR, essentiels pour voyager dans de nombreux pays, ne coûtent pas partout le même prix. Petit tour d’Europe.

Si vous souhaitez partir à l’étranger cet été, pour vous détendre en France ou en Espagne par exemple, un test PCR négatif sera exigé avant votre entrée sur un autre territoire.

En Belgique, la réalisation de celui-ci peut vous être facturée 47 euros, non remboursés par l’assurance maladie obligatoire. Certains laboratoires facturent plus, parfois pour avoir le résultat plus rapidement.

En France, les tests sont gratuits, même pour les étrangers, c’est d’ailleurs ce qui pousse des Belges à passer la frontière pour effectuer leur test PCR avant de partir ailleurs.

La question de la gratuité sera sur la table du prochain Comité de concertation, ce vendredi 4 juin 2021.

Outre la France, Malte et la Norvège proposent également des tests gratuits, tout comme le Danemark, qui, lui, ne fait payer que les tests «express».

Ailleurs, les prix peuvent varier fortement. Au Royaume-Uni, les laboratoires peuvent facturer jusqu’à 250 euros, mais les voyagistes ont pris les devants, comme TUI qui propose des packs incluant des tests pour 20 livres par personne (environ 23 euros).

Voici quelques prix constatés ailleurs en Europe.

Précisons que dans la plupart des pays les tests sont gratuits si vous présentez des symptômes du Covid-19 et payants uniquement dans le cadre récréatif, pour les voyages typiquement.