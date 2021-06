Orages et pluies abondantes: alerte jaune, le numéro 1722 activé

La météo a un parfum estival en ce début de semaine. Mais cela va virer à l’orage...

Ce mercredi après-midi, le temps est encore ensoleillé et chaud, avec des maxima compris entre 22 et 28 degrés, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

En soirée, cela va se gâter. Des averses ou des orages seront possibles de la frontière française jusqu’au centre du pays, parfois accompagnés de précipitations intenses, de grêle et éventuellement de rafales de vent. L’IRM a déclenché une alerte jaune aux orages de 17h à 2h du matin dans trois provinces: Namur, Luxembourg et Hainaut.

Par mesure de précaution, le SPF Intérieur a donc activé temporairement le numéro 1722 en cas de besoin d’une intervention non-urgente des pompiers. Il est demandé à la population de ne pas appeler le numéro d’urgence 112 si aucune vie n’est potentiellement mise en danger afin de ne pas engorger la ligne téléphonique.

L’activité orageuse s’amenuisera en cours de nuit. De la brume ou des bancs de brouillard se formeront dans certaines régions et les minima varieront entre 13 et 18 degrés.

Jeudi, le ciel sera partagé entre nuages, éclaircies et quelques averses. Le thermomètre affichera de 19 à 27 degrés mais, dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits et pourront être escortés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Une alerte jaune aux orages concernera toute la Wallonie et Bruxelles de midi à minuit.

3 provinces sont en alerte jaune aux orages ce mercredi à partir de 17h. https://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique

Les jours suivants, l’atmosphère restera instable. Nous perdrons quelques degrés le week-end prochain, les maxima oscillant autour de 20 degrés selon les prévisions.