Roland-Garros: Elise Mertens passe aussi le 1er tour en double dames

Elise Mertens, associée à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, a validé ce mercredi son billet pour le 2e tour du double dames des Internationaux de France à Roland-Garros.

La joueuse belge, 2e mondiale et double, et sa partenaire, 3e mondiale, ont écarté au 1er tour les invitées françaises Elsa Jacquemot (WTA 803) et Elixane Lechemia (WTA 92) 6-2, 6-3 en 64 minutes.

Elise Mertens avait remporté la finale du double dames de l’Open d’Australie en compagnie d’Aryna Sabalenka. La Biélorusse ayant choisi de privilégier sa carrière en simple après la première levée du Grand Chelem, Elise Mertens a dès lors fait équipe avec Hsieh Su-Wei à la Porte d’Auteuil. . Le duo Mertens/Hsieh est tête de série N.1 à Paris. Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, finalistes à Melbourne, forment la 2e tête de série.

Dernière Belge encore en lice en simple dames, Mertens est la seule présente dans le double dames.