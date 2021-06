Plage, escalade, verdure, wifi: voilà ce que vous trouverez dès l’été sur les rampes du Palais de Justice

Les rampes du Palais de Justice ne resteront pas vides longtemps: dès juillet, plage, mur d’escalade, mobilier et verdure animeront l’été. Les voitures n’y seront plus qu’un mauvais souvenir.

La Ville de Bruxelles a dévoilé ce 1er juin les projets qui animeront les rampes du Palais de Justice durant l’été. Une enveloppe de 50.000€ était sur la table. Parmi les projets sélectionnés, vous retrouverez un mur d’escalade, une promenade verte, du mobilier urbain adapté, une plage ou un livre géant.

Pour rappel, ce qui était depuis des décennies un parking sauvage illégal principalement utilisé par le monde judiciaire a été interdit aux moteurs au 1er mars 2021. Il s’agit d’une volonté conjointe de la Ville et de la Régie des Bâtiments, propriétaire des murs. L’ambition n’a pas été sans mal puisque des commerçants des Marolles ont ponctuellement rouvert les rampes en guise de protestation.

Malgré ces voix qui s’élèvent, on connaît aujourd’hui les 5 projets qui seront implantés pour animer les rampes dès juillet 2020. Les voici.

Une promenade verte

Collectif Dallas Le Collectif Dallas, a qui on doit le vélodrome des casernes ou le ponton du qui de Biestebroeck, développera une promenade verte en collaboration avec un groupe d’enfants via le Centre d’Accompagnement et de Réinsertion Sociale (CARS AMO). Il s’agira aussi d’analyser les sols et de tester des techniques de déminéralisation pour la verdurisation ponctuelle (7.376€).

Un espace extérieur «de grande qualité»

First Urban Tractor va relooker complètement les rampes en un «espace extérieur de grande qualité». D’une part via une œuvre de peinture collective. D’autre part via un mobilier en matériaux recyclés. Nom de code: Pas-laid (8.686€).

First Urban Traktor

Un mur d’escalade

Itinéraires AMO, basée à la salle d’escalade de la place Van Meenen à Saint-Gilles, va installer un mur d’escalade pour créer l’«Ascension du pic des Marolles». Il s’agira d’une structure pour le bloc. Un encadrement escalade sera assuré tout l’été. Le montant reçu (1.000€) est décrit comme «symbolique» par le jury. Mais l’échevin des sports Benoit Hellings (Écolo) accordera un budget supplémentaire.

Une plage estivale

Foyer des Jeunes des Marolles Le Foyer des Jeunes des Marolles remettra Marolles Plage à la carte cet été, comme il l’a fait l’an dernier sur la Petite Ceinture. La plage sera enrichie d’un atelier vélo qui proposera des réparations gratuites (7.376€).

Un livre géant multifonction

De Vrienden van het Huizeke s(avec Gulf Lenght et Recyclart Fabrik) fabriqueront un livre géant à la taille humaine: Book of Brussels. Il sera développé pendant 12 mois. Sa fonction sera choisie par les habitants des Marolles et pourra évoluer en fonction des saisons. Par exemple: aire de pique-nique, jardinage urbain, donnerie, expo… L’installation sera équipée d’une borne wifi (16.637€).

