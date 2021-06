AS Eupen : Aspire et le Qatar « toujours là les deux prochaines années » assure le club

En cette période trouble pour le club, l’AS Eupen a tenu à rassurer ses fans en communiquant sur l’avenir de l’Alliance.

Ivan Bravo (directeur général d’Aspire), Jordi Condom (directeur sportif) et Beñat San José (entraîneur ces deux dernières saisons) ayant récemment quitté l’AS Eupen, les questions sur le futur du club et de l’équipe première demeurent aussi nombreuses que légitimes.

Comme évoqué dans nos colonnes à maintes reprises, l’heure n’est plus aux dépenses du côté d’Eupen. Après avoir investi comme jamais pour cet exercice 2020-2021 quelque peu décevant, les propriétaires qataris ont décidé de changer de politique et de revenir à une formule moins onéreuse, à l’image de leurs premières années au Kehrweg. De quoi inquiéter sur le futur du club et, surtout, sur l’après Coupe du monde 2022.

Néanmoins, le 20 mai dernier, nous vous révélions qu’Aspire ne souhaitait pas quitter le navire dès à présent, les Qataris ayant assuré qu’ils resteraient au moins un ou deux ans de plus, toujours selon nos informations.

Aujourd’hui, l’AS Eupen n’a toujours pas dévoilé les contours de son nouvel organigramme, mais le matricule frontalier a tenu à rassurer, via un communiqué adressé aux supporters et tombé ce mercredi 2 juin. Le club confirme l’investissement d’Aspire pour les deux prochaines saisons.

«Aspire confirme son engagement»

«L’AS Eupen souhaite rectifier le tir concernant notre investisseur (NDLR: Aspire) dont un présumé retrait a été dépeint dans certains médias. La crise du Corona a entraîné le football mondial dans une crise économique dont les conséquences ne sont pas encore totalement prévisibles pour le moment. Il faut supposer que les sponsors, par exemple, ne pourront pas s’impliquer comme ils l’ont fait jusqu’à présent car ils sont touchés de manières très différentes par cette crise. Cela vaut également pour la KAS Eupen et ses sponsors. Mais contrairement à ce qui est rapporté dans les médias, cela ne s’applique pas à notre investisseur. En tant qu’investisseur de longue date et extrêmement fiable, la Fondation Aspire Zone nous a assuré qu’elle poursuivra son engagement antérieur pour les deux prochaines années.»

Et le club de conclure en confirmant les restrictions budgétaires à venir:

«En tant que club, nous devrons vivre avec des réductions, mais à notre avis, ce sera le cas dans tous les clubs. Chaque crise apporte aussi des opportunités et nous sommes persuadés qu’avec votre soutien nous les maîtriserons avec succès. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et attendons avec impatience le début de la nouvelle et passionnante saison 2021-2022.»