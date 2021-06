Euro 2020: pour le sélectionneur anglais, «le tournoi est raté si on ne parvient pas à atteindre les demies»

Si l’Angleterre n’atteint pas les demi-finales lors du prochain Euro (11 juin - 11 jiullet), le tournoi sera alors raté. C’est ce que l’entraineur national anglais Gareth Southgate a déclaré mardi soir en conférence de presse.

Selon Southagte, atteindre le dernier carré sera une obligation pour les Anglais. «Nous sommes réalistes à ce sujet», explique Southgate aux médias britanniques. «Sommes-nous prêts pour gagner? Eh bien, nous avons récemment été deux fois en demi-finales. La prochaine étape consiste naturellement à essayer d’aller plus loin».

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, après une défaite 2-0 en petite finale contre les Diables Rouges, les Three Lions avaient terminé à la quatrième place. Un an plus tard, les Anglais s’étaient arrêtés en demi-finales de la Ligue des Nations.

Placé dans le groupe D, l’Angleterre entamera son Euro contre la Croatie, vice-championne du monde. Ils devront ensuite affronter l’Écosse et la République tchèque.