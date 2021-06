Suivez la conférence de presse de Mignolet et Martinez en direct dès 14h

Simon Mignolet et Roberto Martinez répondent aux questions des journalistes à la veille du premier match de préparation pour l’Euro. Photos News

Le sélectionneur et son gardien font face à la presse à la veille du match amical contre la Grèce.

Voilà déjà un bon indice sur le onze de base qu’alignera Roberto Martinez face à la Grèce. Simon Mignolet étant présent à la conférence de presse d’avant match, il y a fort à parier que le portier brugeois sera dans les buts pour cette première rencontre de préparation, jeudi à 20h45.

Cette conférence de presse sera l’occasion d’en savoir plus sur l’état de forme de chaque joueur, et notamment de ceux qui reviennent de blessure: Axel Witsel et Eden Hazard. Roberto Martinez pourrait également donner des nouvelles de Kevin De Bruyne, qui rejoindra le groupe ce lundi.

Suivez la conférence de presse de Martinez et Mignolet en direct dès 14h: