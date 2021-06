VIDÉO | Coronavirus: Elio Di Rupo «pour la vaccination des jeunes» dès 12 ans

Interrogé ce mercredi au micro de «DH Radio», le ministre-président wallon s’est dit favorable à la vaccination contre le Covid-19 des 12-17 ans.

A. Ma.

Quelques heures avant que la conférence interministérielle (CIM) santé - qui réunit les différents ministres de la Santé du pays - ne se prononce sur la vaccination des 16-17 ans, Elio Di Rupo n’a pas hésité à se prononcer en faveur d’une campagne élargie au plus grand nombre.

Selon le ministre-président wallon, cette vaccination devrait même concerner les enfants dès 12 ans.

«Quand on était bébé, on a été vacciné. Et c’est parce qu’on nous a vaccinés que nous sommes là aujourd’hui. Si on ne nous avait pas vaccinés, nous serions vraisemblablement avec des maladies graves ou nous n’existerions plus. Donc oui je suis tout à fait pour le fait de vacciner les jeunes de 15 à 17 ans, et même de 12 à 17 ans», a résumé l’homme fort du PS au micro de «DH Radio».

En se prononçant ainsi en faveur d’une campagne de vaccination dès l’adolescence, Elio Di Rupo suit ainsi la ligne de conduite des autorités belges et européennes.

Pour rappel, lundi, la Commission européenne a approuvé l’utilisation du vaccin anti-Covid-19 de BioNTech/Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans, suivant en cela une recommandation de l’Agence européenne des médicaments (EMA). En Belgique, il a fait l’objet d’une recommandation positive par le Conseil supérieur de la Santé (CSS).