«Vraiment important de rester prudent» face au coronavirus, prévient Pedro Facon

À deux jours d’un nouveau comité de concertation, le commissaire corona a assuré ne pas s’attendre à des assouplissements supplémentaires vendredi.

«C’est vraiment important de rester prudent», a averti mercredi Pedro Facon au micro de Bel RTL.

«C’est bien que nos experts continuent à souligner que le danger n’est pas tout à fait parti», a-t-il commenté. «Il y a deux raisons pour être prudent: on n’a pas encore vacciné tout le monde et, d’autre part, on est confronté à quelques variants qui ont un impact sur la contagiosité et le degré de maladie. C’est vraiment important de rester prudent.»

Cet appel à la prudence ne concerne toutefois pas les assouplissements déjà prévus pour mercredi prochain, le 9 juin. «On va confirmer cela, ce vendredi. Et on va aussi dire selon quelles modalités ces assouplissements peuvent avoir lieu.»

Pedro Facon a aussi assuré que l’application covidsafe.be, destinée aux voyages serait prête pour la mi-juin, sans citer de date précise. Il a en outre rappelé que l’obligation de test et de quarantaine concerne uniquement les retours de zones rouges.

«Pour les zones vertes et les zones orange, rien ne changera. Les gens qui en reviennent ne devront pas observer une quarantaine ou faire un test. Pour les zones rouges, on devra regarder si la personne a reçu une dose ou deux doses (du vaccin). Il y aura alors un pass pour rentrer sans testing et sans quarantaine», a-t-il expliqué. «Au niveau européen, plusieurs pays insistent sur les deux doses.»

En ce qui concerne la ventilation, le commissaire corona a assuré que les contrôles des établissements horeca seraient préventifs dans un premier temps. «Ce sera seulement dans quelques mois que l’on va dresser des procès-verbaux.»