Une expo choc de jeunes patients victimes de troubles alimentaires au CHR de la Citadelle, à Liège

Cinq jeunes patients ont été acteurs et constructeurs de ce projet éphémère. © CHR de la Citadelle

Dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires, cinq jeunes patients du CHR de la Citadelle ont réalisé une exposition. À découvrir.

CHR de la Citadelle «Toujours vouloir plaire aux autres. Toujours avoir peur de ce que les autres pensent de moi. J’ai besoin de savoir ce que pensent les autres à propos de moi. J’ai toujours peur d’être jugée. J’ai cette pression de vouloir être parfaite. J’ai peur d’aller à l’école; j’ai peur du jugement des autres.» Un témoignage bouleversant, comme tant d’autres.

Au sein du service de pédopsychiatrie du CHR de la Citadelle, à Liège, «se mêlent souffrance et joie», comme l’explique Isabelle Talbot, l’éducatrice qui, dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation aux troubles alimentaires, a mis sur pied avec les patients une exposition éphémère, visible dans le hall de l’hôpital. On y découvre une soixantaine de photos et de témoignages anonymisés. Chaque cliché représente une partie de corps (des patients du service) qui a ensuite été artistiquement embelli par des mots, des dessins, des évocations… «L’anorexie, un combat contre soi-même», peut-on notamment y lire.

Ce projet est avant tout «une ouverture à soi et aux autres, un dépassement de soi, puis surtout pour soi». «Comment finir par accepter son corps tel qu’il est, dans sa beauté et ses imperfections, quand l’anorexie mentale nous ronge.»

Cinq jeunes patients ont été acteurs et constructeurs de ce projet éphémère. Avec la volonté future de le prolonger à travers un livre. Pour soi, pour sa famille, et plus largement pour tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés (au propre ou au figuré) par la maladie.

Plus globalement, le service de pédopsychiatrique du CHR de la Citadelle, coordonné par le Dr Gaëlle Orban, accueille des enfants et ados jusqu’à l’âge de 18 ans. Il comporte 26 lits subdivisés en trois unités de vie (séjour bref, unité de court séjour – 4 semaines – et séjour moyen (minimum 3 mois). Avec de facto une forte augmentation des demandes depuis la crise Covid.