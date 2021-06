Les centres de vaccination de Féronstrée et de Bressoux sans rendez-vous tous les samedis de juin

En Cité ardente, 74,86% des 55 ans et + et 39,04% des 18 ans et + ont au moins reçu une dose de vaccin. Eda Thomas LONGRIE

Un certain nombre de personnes n’ont pas pu se rendre dans l’un des centres de vaccination. Pour leur permettre de recevoir leur injection, les centres de vaccination de Féronstrée et de Bressoux seront ouverts sans rendez-vous pendant les 4 samedis de juin.

À Liège, comme ailleurs, la campagne de vaccination avance de semaine en semaine. En Cité ardente, 74,86% des 55 ans et + et 39,04% des 18 ans et + ont au moins reçu une dose de vaccin. Et, pour l’heure, «toute la population 65 ans et plus devrait avoir reçu son invitation à se faire vacciner et la phase 2 de la campagne, qui concerne le reste de la population en âge de se faire vacciner, bat son plein».

Malgré tout, un certain nombre de personnes n’ont pas pu, pour diverses raisons, se rendre dans l’un des centres de vaccination. Afin d’offrir une opportunité supplémentaire à ces personnes, les services du gouverneur, la Ville et le GLAMO (qui représente les associations de médecins généralistes de Liège), en concertation avec les autorités sanitaires, ont mis sur pied l’opération «Vaccination sans rendez-vous».

Concrètement, il s’agit d’ouvrir les centres de vaccination de Féronstrée et de Bressoux sans rendez-vous pendant les 4 samedis de juin, de 13h30 à 16h.

Toute personne domiciliée à Liège âgée de 55 ans au moins pourra se rendre dans l’un des deux centres munie de sa carte d’identité pour se faire vacciner, sans autre démarche préalable.

Les objectifs de cette opération? Renforcer et diversifier le dispositif de vaccination sur le territoire communal; contribuer à compléter la couverture vaccinale des personnes de 55 ans et plus pour qui les démarches d’inscription peuvent constituer un frein.